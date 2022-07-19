19.07.2022 10:37 Рита Парфенова

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедиктової

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора.

Проект постанови від 19 липня розміщено на сайті Верховної Ради України, передає РЕДПОСТ.



«Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення І.Венедіктової з посади Генерального прокурора», – йдеться у поданні.



Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський.



За повідомленнями ЗМІ, питання відставки генпрокурора Венедиктової та голови СБУ Івана Баканова можуть розглянути на засіданні ВР 19 липня.



Нагадаємо, 17 липня Зеленський усунув з посад генпрокурора Ірину Венедиктову та голову СБУ Івана Баканова.