17.07.2022 22:09 Рита Парфенова

Зеленский отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.



Фото из открытых источников

Об этом говорится в Указах №№ 499/2022 и 500/2022, опубликованных на сайте Президента Украины, сообщает РЕДПОСТ.

Ирина Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе № 500/2022.

Указом № 501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.



Также указом № 499/2022 Иван Баканов отстранен от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Напомним, во время визита в Харьков Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина