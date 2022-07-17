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17.07.2022  22:09   Рита Парфенова

Зеленский отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.


Фото из открытых источников

Об этом говорится в Указах №№ 499/2022 и 500/2022, опубликованных на сайте  Президента Украины, сообщает РЕДПОСТ.

Ирина Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе № 500/2022.

Указом № 501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Также указом № 499/2022 Иван Баканов отстранен от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Напомним, во время визита в Харьков Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина

Источник:   Офис Президента Украины
 Тэги:  отставка, прокуратура, сбу, ирина венедиктова
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