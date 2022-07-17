Грузия перестанет давать жилье беженцам из Украины

Грузия с 31 июля 2022 года сворачивает программу обеспечения беженцев из Украины жильем.
В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".
Вместо этого с 15 июля украинские беженцы будут ежемесячно получать денежную помощь. Она определена в размере 300 лари (около 100 долларов) на семью и 45 лари (16 долларов) на человека дополнительно. Кроме того, международные организации (World Vision и UNHCR) рассматривают пакет помощи в размере 235 лари (80 долларов) на человека.
В первые дни российско-украинской войны мэрия Тбилиси задействовала специальную программу – граждан Украины, прибывавших в Грузию и обращавшихся с просьбой о жилье, столичная мэрия размещала в разных гостиницах с трехразовым питанием.
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