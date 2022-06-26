26.06.2022 18:48 Дмитрий Колоней

ООН изменяет принципы выплаты помощи украинским беженцам в Польше

Прием заявок на выплату помощи беженцам остановлен.

Как сообщает РЕДПОСТ , в программу финансовой помощи украинцам в Польше от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в ближайшее время будут внесены изменения.

На сайте организации заявили, что для украинских беженцев, имеющих право на получение денег, будут объявлены новые критерии. Сообщается, что данное решение позволит как можно быстрее оказать помощь тем гражданам, которые нуждаются в ней больше всего.

Тем беженцам, которые уже подали заявки на регистрацию, совершать дополнительные действия не нужно. Запросы на получение финансовой помощи, полученные ранее, продолжат рассматривать.

Из-за большого количества полученных обращений выросли и сроки ожидания SMS-сообщений с приглашениями на встречу – они могут превышать 1 месяц. В то же время заявки с критическими и не терпящими промедлений случаями будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Работающие пункты выплаты помощи ООН беженцам из Украины расположены:

Варшава: Kamionkowska 11

Варшава: Chmielna 85

Краков: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7

Познань: Galeria Malta, Maltanska 1 (1-й этаж)

Оструда: Jana lll, Sobieskiego 9/пок, 127

Гданьск: ул. Wały Piastowskie 1,

Гдыня: ул. 10 lutego 26

Вроцлав: Piłsudskiego 69/73.