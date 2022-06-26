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26.06.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Работа без опыта, но с высокой оплатой: появилась новая тенденция

Военное время вызвало новое поветрие в структуре предлагаемой работы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Тoday.ua, появилысь новая тенденция военного времени - увеличение  предложений высокооплачиваемой работы в тех сферах, где от работников не требуется опыта.
 

Среди предложений можно выделить следующие:   

 
  1. Во время войны айтишники и люди приближенных специальностей продолжают работать онлайн. Если у вас нет опыта в IT, но вы знакомы с азами веб-дизайна и владеете немного фотошопом, то сейчас можно устроиться дизайнером обложек видео для YouTube и получать ежемесячно 20 тыс. грн. График работы дневной, со вторника по субботу.
  2. При наличии собственного транспорта любой может подрабатывать курьером и зарабатывать не менее 15 тыс. грн в месяц, в зависимости от количества рабочих часов. Компании предлагают еженедельные выплаты и гибкий график.
  3. Бухгалтера и кассиры сейчас очень даже востребованы. Чтобы работать кассиром, не обязательно иметь предыдущий опыт работы. Работодатель обещает обучение. Зарплата у человека без опыта будет стартовать от 12-14 тыс. грн.
  4. Без опыта работы вас также могут взять прессовщиком и платить ежемесячно по 14-20 тыс. грн. Кроме функций прессовщика, работнику нужно будет работать за компьютером на уровне уверенного пользователя.
 
Источник:   Тoday.ua
 Тэги:  работа, предложение, укриана, без опыта, высокая зарплата
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