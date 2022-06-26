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26.06.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Кошмары могут говорить о болезни Паркинсона: мнение специалистов

Плохие сны могут быть ранним тревожным знаком грядущего недуга.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Medical Xpress, для большинства людей сны преимущественно приятные, иногда отрицательные, часто причудливые, но редко ужасающие. То есть если их вообще помнят. Тем не менее, примерно для 5% людей еженедельно или даже ночи случаются очень запоминающиеся и ужасающие кошмары (плохие сны, заставляющие вас просыпаться).
 
Недавние исследования показали, что люди с болезнью Паркинсона видят плохие сны и кошмары чаще людей без болезни. Исследования показывают, что от 17 до 78% людей с болезнью Паркинсона еженедельно видят кошмары.
Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что люди с впервые диагностированной болезнью Паркинсона, которые видят повторяющиеся сны с агрессивным или насыщенным действом содержимым, имеют более быстрое прогрессирование заболевания в течение лет после установления диагноза, чем люди без агрессивных снов. Таким образом, мое исследование наряду с подобными исследованиями убедительно свидетельствует о том, что сны людей с болезнью Паркинсона могут предсказать будущие последствия для здоровья.
 
Это заставило задуматься, могут ли сны людей, не имеющих болезни Паркинсона, также предсказывать будущие последствия для здоровья? Исследование, опубликованное в журнале The Lancet eClinical Medicine, показывает, что они могут. В частности, оно показало, что частые плохие сны или кошмары в старшем возрасте могут являться ранним предупреждением о неизбежной болезни Паркинсона у здоровых людей.
 
Были проанализировалны данные обширного исследования в США, которое содержало сведения за 12 лет о 3818 пожилых мужчинах, живущих самостоятельно. В начале исследования мужчины заполнили ряд анкет, одна из которых включала вопросы о плохих снах.
 
За участниками, которые сообщали о плохих снах по крайней мере раз в неделю, в конце исследования наблюдали в среднем в течение семи лет, чтобы выяснить, диагностируют ли у них болезнь Паркинсона с большей вероятностью.
 
За этот период у 91 человека была диагностирована болезнь Паркинсона. Те, кто сообщал о частых плохих снах в начале исследования, имели вдвое больше шансов на развитие болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто видел их реже раза в неделю.
 
Интересно, что значительная часть диагнозов произошла в течение первых пяти лет исследования. В течение этого периода участники, часто видевшие плохие сны, имели более чем втрое большую вероятность развития болезни Паркинсона.
 
Эти результаты свидетельствуют о том, что:
  1. пожилые люди, у которых однажды будет диагностирована болезнь Паркинсона, могут начать испытывать плохие сны и кошмары за несколько лет до развития характерных симптомов болезни Паркинсона, включая тремор, скованность и медленность движений.
  2. наши сны могут раскрывать важную информацию о структуре и функциях нашего мозга и могут оказаться важной мишенью для нейронаучных исследований.
Однако важно подчеркнуть, что только у 16 ​​из 368 мужчин, часто видевших плохие сны, в этом исследовании была болезнь Паркинсона. Поскольку болезнь Паркинсона является относительно редким заболеванием, большинство людей, которым часто снятся плохие сны, вряд ли когда-нибудь заболеют.
 
Тем не менее, для тех, у кого есть другие известные факторы риска болезни Паркинсона, такие как чрезмерная дневная сонливость или запор, открытие может быть важным. Осознание того, что частые плохие сны и кошмары (особенно когда они начинаются внезапно в более позднем возрасте) могут являться ранним показателем болезни Паркинсона, может привести к ранней диагностике и лечению. Однажды врачи могут даже вмешаться, чтобы вообще остановить развитие болезни Паркинсона.
 
Планируется исследование, использующее электроэнцефалографию (методику измерения мозговых волн), чтобы выяснить биологические причины перемен во сне у людей с болезнью Паркинсона. Это может помочь нам определить методы лечения, которые могут одновременно лечить плохие сны, а также замедлить или предотвратить появление болезни Паркинсона у людей с риском развития этого заболевания.
 
Источник:   Medical Xpress
 Тэги:  кошмары, болезнь паркинсона, симптомы
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