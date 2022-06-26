26.06.2022 18:23 Дмитрий Колоней

Кошмары могут говорить о болезни Паркинсона: мнение специалистов

Плохие сны могут быть ранним тревожным знаком грядущего недуга.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Medical Xpress, для большинства людей сны преимущественно приятные, иногда отрицательные, часто причудливые, но редко ужасающие. То есть если их вообще помнят. Тем не менее, примерно для 5% людей еженедельно или даже ночи случаются очень запоминающиеся и ужасающие кошмары (плохие сны, заставляющие вас просыпаться).

Недавние исследования показали, что люди с болезнью Паркинсона видят плохие сны и кошмары чаще людей без болезни. Исследования показывают, что от 17 до 78% людей с болезнью Паркинсона еженедельно видят кошмары.

Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что люди с впервые диагностированной болезнью Паркинсона, которые видят повторяющиеся сны с агрессивным или насыщенным действом содержимым, имеют более быстрое прогрессирование заболевания в течение лет после установления диагноза, чем люди без агрессивных снов. Таким образом, мое исследование наряду с подобными исследованиями убедительно свидетельствует о том, что сны людей с болезнью Паркинсона могут предсказать будущие последствия для здоровья.

Это заставило задуматься, могут ли сны людей, не имеющих болезни Паркинсона, также предсказывать будущие последствия для здоровья? Исследование, опубликованное в журнале The Lancet eClinical Medicine, показывает, что они могут. В частности, оно показало, что частые плохие сны или кошмары в старшем возрасте могут являться ранним предупреждением о неизбежной болезни Паркинсона у здоровых людей.

Были проанализировалны данные обширного исследования в США, которое содержало сведения за 12 лет о 3818 пожилых мужчинах, живущих самостоятельно. В начале исследования мужчины заполнили ряд анкет, одна из которых включала вопросы о плохих снах.

За участниками, которые сообщали о плохих снах по крайней мере раз в неделю, в конце исследования наблюдали в среднем в течение семи лет, чтобы выяснить, диагностируют ли у них болезнь Паркинсона с большей вероятностью.

За этот период у 91 человека была диагностирована болезнь Паркинсона. Те, кто сообщал о частых плохих снах в начале исследования, имели вдвое больше шансов на развитие болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто видел их реже раза в неделю.

Интересно, что значительная часть диагнозов произошла в течение первых пяти лет исследования. В течение этого периода участники, часто видевшие плохие сны, имели более чем втрое большую вероятность развития болезни Паркинсона.

Эти результаты свидетельствуют о том, что:

пожилые люди, у которых однажды будет диагностирована болезнь Паркинсона, могут начать испытывать плохие сны и кошмары за несколько лет до развития характерных симптомов болезни Паркинсона, включая тремор, скованность и медленность движений. наши сны могут раскрывать важную информацию о структуре и функциях нашего мозга и могут оказаться важной мишенью для нейронаучных исследований.

Однако важно подчеркнуть, что только у 16 ​​из 368 мужчин, часто видевших плохие сны, в этом исследовании была болезнь Паркинсона. Поскольку болезнь Паркинсона является относительно редким заболеванием, большинство людей, которым часто снятся плохие сны, вряд ли когда-нибудь заболеют.

Тем не менее, для тех, у кого есть другие известные факторы риска болезни Паркинсона, такие как чрезмерная дневная сонливость или запор, открытие может быть важным. Осознание того, что частые плохие сны и кошмары (особенно когда они начинаются внезапно в более позднем возрасте) могут являться ранним показателем болезни Паркинсона, может привести к ранней диагностике и лечению. Однажды врачи могут даже вмешаться, чтобы вообще остановить развитие болезни Паркинсона.

Планируется исследование, использующее электроэнцефалографию (методику измерения мозговых волн), чтобы выяснить биологические причины перемен во сне у людей с болезнью Паркинсона. Это может помочь нам определить методы лечения, которые могут одновременно лечить плохие сны, а также замедлить или предотвратить появление болезни Паркинсона у людей с риском развития этого заболевания.