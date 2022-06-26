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26.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

У сотен жителей Харькова вновь появился свет (фото)

О восстановлении нарушенного обстрелом электроснабжения сообщили в АО "Харьковоблэнерго".


У сотен жителей Харькова вновь появился свет (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  АО "Харьковоблэнерго", специалисты предприятия возобновили электроснабжение, отремонтировав воздушную линию электропередачи в Холодногорском районе. Она была повреждена в результате обстрела Харькова поздно вечером 25 июня 2022 года. 
 
Вновь появился свет после ночного обстрела у сотен горожан. Новости Харькова
 
"На место событий, ул. Чеботарскую, утром выехали ремонтные бригады и спецтехника облэнерго. Энергетики сразу же приступили к восстановительным работам, ведь без света оставались более 300 владельцев лицевых счетов", - отметили в обществе.
 
Вновь появился свет после ночного обстрела у сотен горожан. Новости Харькова
 
В настоящее время электроснабжение в этом районе полностью восстановлено.
 
Тэги:  коммунальщики, электричество, харьков, агрессия россии, обстрел, свет
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