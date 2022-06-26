26.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

У сотен жителей Харькова вновь появился свет (фото)

О восстановлении нарушенного обстрелом электроснабжения сообщили в АО "Харьковоблэнерго".



У сотен жителей Харькова вновь появился свет (фото)



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на АО "Харьковоблэнерго", специалисты предприятия возобновили электроснабжение, отремонтировав воздушную линию электропередачи в Холодногорском районе. Она была повреждена в результате обстрела Харькова поздно вечером 25 июня 2022 года.

"На место событий, ул. Чеботарскую, утром выехали ремонтные бригады и спецтехника облэнерго. Энергетики сразу же приступили к восстановительным работам, ведь без света оставались более 300 владельцев лицевых счетов", - отметили в обществе.

В настоящее время электроснабжение в этом районе полностью восстановлено.