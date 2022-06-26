Обстрел центра Харькова: открыто уголовное дело (фото)

Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.