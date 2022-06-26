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26.06.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Обстрел центра Харькова: открыто уголовное дело (фото)

В Харькове проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы.

Обстрел центра Харькова: открыто уголовное дело
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, инофрмация  о попадании снаряда в здание поступила к правоохранителям 25 июня 2022 года около 23:25.
 
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Следователи открыли уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок от 8 до 12 лет.
 
Обстрел центра Харькова: открыто уголовное дело
 
Обстрел центра Харькова: открыто уголовное дело
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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