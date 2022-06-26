Украинцы одержали серебро в Мировом туре по пляжному волейболу

Сергей Попов и Эдуард Резник приняли участие в туре по пляжному волейболу.
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Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.
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