26.06.2022 17:00 Виталий Хиневич

Украинцы одержали серебро в Мировом туре по пляжному волейболу

Сергей Попов и Эдуард Резник приняли участие в туре по пляжному волейболу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Sport.ua.

Сообщается, что в польском городе Белосток завершился Мировой тур по пляжному волейболу «Volleyball World Beach Pro Tour Futures».

В решающем матче сошлись украинцы Сергей Попов и Эдуард Резник с поляками Заланкиевич/Флорзик. Первую партию они выиграли 21:13, а вторую нет- 21:18.

Поляки оказались сильнее, сумев взять реванш. Несмотря на поражение, Попов и Резник заслужили высокую оценку за свою игру.

На этом турнире украинские волейболисты выиграли четыре матча из пяти, показав мастерство и боевой характер.