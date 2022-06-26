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26.06.2022  17:00   Виталий Хиневич

Украинцы одержали серебро в Мировом туре по пляжному волейболу

Сергей Попов и Эдуард Резник приняли участие в туре по пляжному волейболу.

Волейбол
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Sport.ua.
 
Сообщается, что в польском городе Белосток завершился Мировой тур по пляжному волейболу «Volleyball World Beach Pro Tour Futures». 
 
В решающем матче сошлись украинцы Сергей Попов и Эдуард Резник с поляками Заланкиевич/Флорзик. Первую партию они выиграли 21:13, а вторую нет- 21:18.
 
Поляки оказались сильнее, сумев взять реванш. Несмотря на поражение, Попов и Резник заслужили высокую  оценку за свою игру.
 
На этом турнире украинские волейболисты выиграли четыре матча из пяти, показав мастерство и боевой характер.
 
Напомним, работы украинских художников показали в Нью-Йорке.
 
Источник:   Sport.ua
 Тэги:  спорт, волейбол
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