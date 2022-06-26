26.06.2022 15:55 Виталий Хиневич
Работы украинских художников показали в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошла международная конференция.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Birdinflight.
В Нью-Йорке прошла международная конференция NFT.NYC, посвященная криптоискусству. Инициатива, начатая в 2018-м, стала самым масштабным ежегодным событием в сфере NF. На этом мероприятии было представлено 220 работ цифровых художников по всему миру, которые показывают на LED-экранах на Таймс-Сквер.
Среди них – рисунки трех украинцев: Филиппа Капустина, Евгения Самученко (Q-lieb-in) и Алины Коломийченко.
«Это честь — стать одним из участников NFT.NYC, поскольку событие знаковое и конкуренция велика. Я выбрал работу о всемирной паутине — современной сети событий, времен и надежд. Каждый день паук медленно и уверенно плетет свои электронные нити и заманивает нас в паутину. Но лучше быть свободным в собственном, хоть маленьком, но отдельном мире», — рассказывает о своем проекте Филипп Капустин, член объединения CryptoArt Ukraine.
Работы художников показывали на LED-экранах на Таймс-Сквер в течение 4 дней.
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