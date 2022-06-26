26.06.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Взлетят ли тарифы на коммуналку: новый законопроект украинского парламента

В Верховной Раде принят в первом чтении новый законопрект.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Соцпортал, в украинском парламенте рассматривается законопроект №7427, уже поддержанный депутатами Верховной Рады в первом чтении 21 июня, согасно которого будут:

заморожены тарифы на газ, отопление и горячую воду как минимум до конца 2022 года.

запрещено взимать задолженность по коммуналке.

Такая инициатива обойдется бюджету в 264,3 млрд грн., сообщил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В документе говорится, что на время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены запрещено:

повышать стоимость доставки газа;

повышать тариф на отопление;

повышать тариф на горячую воду;

повышать тарифы на газ.

В то же время, в условиях предложенного законопроектом моратория с целью восстановления объектов критической инфраструктуры, других объектов стратегического значения предусматривается компенсаторный механизм покрытия расходов/потерь.

В документе уточняется, что если же военное положение будет продолжаться дольше, мораторий может затронуть и 2023 год.

Также согласно документу "Нафтогаз" должен получить 264,3 млрд грн за счет дивидендов компаний и помощи международных партнеров. После этого эти деньги должны потратить на компенсацию реальной стоимости газа и той цены, по которой будут продавать украинцам, а также поставщикам тепла и горячей воды.