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26.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Взлетят ли тарифы на коммуналку: новый законопроект украинского парламента

В Верховной Раде принят в первом чтении новый законопрект.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Соцпортал, в украинском парламенте рассматривается законопроект №7427, уже поддержанный  депутатами Верховной Рады в первом чтении 21 июня, согасно которого будут:
 
  • заморожены тарифы на газ, отопление и горячую воду как минимум до конца 2022 года.
  • запрещено взимать задолженность по коммуналке.
 
Такая инициатива обойдется бюджету в 264,3 млрд грн., сообщил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
 
В документе говорится, что на время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены запрещено:
 
  • повышать стоимость доставки газа;
  • повышать тариф на отопление;
  • повышать тариф на горячую воду;
  • повышать тарифы на газ.
 
В то же время, в условиях предложенного законопроектом моратория с целью восстановления объектов критической инфраструктуры, других объектов стратегического значения предусматривается компенсаторный механизм покрытия расходов/потерь.
 
В документе уточняется, что если же военное положение будет продолжаться дольше, мораторий может затронуть и  2023 год.
 
Также согласно документу "Нафтогаз" должен получить 264,3 млрд грн за счет дивидендов компаний и помощи международных партнеров. После этого эти деньги должны потратить на компенсацию реальной стоимости газа и той цены, по которой будут продавать украинцам, а также поставщикам тепла и горячей воды.
 
Источник:   Соцпортал
 Тэги:  тарифы, законопроект, украина
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