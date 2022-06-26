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26.06.2022  16:53   Дмитрий Колоней

Лежал на полу в луже крови: в Харькове спасали самоубийцу (фото)

В Харькове на помощь человеку пришли полицейские.

Лежал на полу в луже крови: в Харькове спасали самоубийцу
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, патрульные Александр Павликов, Анастасия Руссу, Артем Кучерук и Владимир Доненко спасли мужчину, порезавшего себе вены. А разворачивались события так. Неравнодушный гражданин сообщил полиции, что на улице Сергея Грицевца мужчина возле дома порезал себе вены и зашел в подъезд.
 
На месте происшествия патрульные выяснили, в какую квартиру поднялся мужчина и бросились на помощь. Дверь в жилище была открыта, а в коридоре лежал гражданин с резаными ранами предплечий. Полицейские немедленно начали оказывать медицинскую помощь: наложили жгут на руку, а также давящие повязки, чтобы остановить кровотечения.
 
Впоследствии прибыли медики, которые в сопровождении патрульных госпитализировали мужчину.
Спасибо патрульным за еще одну спасенную жизнь!
 
Тэги:  суицид, самоубийство, харьков
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