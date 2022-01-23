23.01.2022 21:44 Дмитрий Колоней

Роковой выстрел: в Харькове найден мужской труп в машине (фото)

Полиция Харькова расследует тайну смерти владельца Хонды.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 23 января 2022 года около 14:27 стражам порядка на линию 102 пришло сообщение от прохожего о том, что на улице Игоря Муратова в автомобиле "Honda Accord" находится мертвый человек.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. Правоохранители установили личность умершего. Им оказался 39-летний харьковчанин, который с 18 января 2022 года находился в розыске как без вести пропавший.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Машина с трупом исчезнувшего мужчины оказалась примерно в пятнадцати минутах езды от места, где в последний раз видели Степана Исакова - район супермаркета Рост на Клочковской.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропал 39-летний Степан Исаков , живущий на улице Героев Труда в районе Дафи и после работы последний раз перед исчезновением выходивший на связь 18 января 2022 года в 20:30.