Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 24 января

В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В начале недели погодные условия в Харькове определяет ложбина циклона с центром над Черноморско-Кавказским регионом. Ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 75%. Температура воздуха -6°...-5°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -12°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Геомагнитная обстановка немного возбуждена. Но магнитные бури в этот день не прогнозируют эксперты.
Народные приметы. Как правило, в этот день была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и тогда возникшие проблемы решатся сами собой.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажность:
давление:
ветер: