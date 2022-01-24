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24.01.2022  06:00   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 24 января

В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Погода в Харькове

В начале недели погодные условия в Харькове определяет ложбина циклона с центром над Черноморско-Кавказским регионом. Ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 24 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 75%. Температура воздуха -6°...-5°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с, порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -12°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Геомагнитная обстановка немного возбуждена. Но магнитные бури в этот день не прогнозируют эксперты.

Народные приметы. Как правило, в этот день была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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