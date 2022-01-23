23.01.2022 19:09 Дмитрий Колоней

В Харькове найден убитым пропавший без вести мужчина на иномарке (фото)

В Харькове поисковики обнаружили мертвое тело 39-летнего Степана Исакова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", страшной находкой завершились поиски тучного мужчины на автомобиле. 39-лтений Степан Исаков обгаружен мертвым. По информации Newsroom , мужчина скончался от огнестрельного ранения. Сейчас следователи устанавливают, было ли это убийство или суицид.

Степан Исаков - бородатый зеленоглазый мужчина плотного телосложения с черными короткими волосами с проседью - 18 января 2022 года в 10:00 вышел из своего дома по улице Героев Труда (в районе ТРЦ «Дафи») в серой куртке Columbia, черных штанах Nike и черных ботинках, сел в свою машину - Нonda Accord серого цвета (г/н АХ 3851 IO) и направился на работу.

Вечером того же дня он в последний раз выходил на связь в 20:30, а десять минут спустя его видели на Клочковской улице в районе супермаркета Рост. С тех пор он пропал.