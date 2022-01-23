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23.01.2022  19:09   Дмитрий Колоней

В Харькове найден убитым пропавший без вести мужчина на иномарке (фото)

В Харькове поисковики обнаружили мертвое тело 39-летнего Степана Исакова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", страшной находкой завершились поиски тучного мужчины на автомобиле. 39-лтений Степан Исаков обгаружен мертвым.  По информации Newsroom, мужчина скончался от огнестрельного ранения. Сейчас следователи устанавливают, было ли это убийство или суицид.
Степан Исаков  - бородатый зеленоглазый мужчина плотного телосложения с черными короткими волосами с проседью - 18 января 2022  года в 10:00 вышел из своего дома по улице Героев Труда (в районе ТРЦ «Дафи») в серой куртке Columbia, черных штанах Nike и черных ботинках, сел в свою машину  - Нonda Accord серого цвета (г/н АХ 3851 IO) и направился на работу.
 
Вечером того же дня он в последний раз выходил на связь в 20:30, а десять минут спустя его видели на Клочковской улице в районе супермаркета Рост. С тех пор он пропал.  
 
Напомним, ранее мы писали о розыске белокурой харьковчанки, которая пропала, так и не вернувшись домой.

 

Тэги:  пропал мужчина, найден мертвым, харьков, клочковская
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