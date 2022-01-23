23.01.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Квадратная терка: зачем на ней сторона с шипами

Это приспособление у каждой хозяйки, но кто из них знает все его функции.

Как сообщает РЕДПОСТ , какие бы волны новых технологий ни захлестывали кухню соврменной хозяйки, терка - простое приспособление не требующее ни зарядки, ни сборки, ни знаний в управлении, по-прежнему под рукой каждой из них.

Что касается квадратной ее разновидности, то три самые популярные стороны каждому известны:

Отверстия-капли - для измельчения сыра, яиц или моркови и картофеля для драников или кабачков для оладий. Мелкие капли - чтобы получить совсем мелкие кусочки. Слайсер - чтобы нашинковать тонкими пластинками или кружочками картошки для чипсов, яблок для пирога, или огурцов для салата.

Но зачем терке нужна сторона с шипами?

Бытует мнение, что она предназначена для чистки рыбы. На первый взгляд шипы действительно напоминают известное приспособление на руку для снятия чешуи. Но вот беда - прпобуй отмыть теку после такого применения - это очень сложно. А оставить на терке остатки рыбы, сами знаете, себе, точнее, здоровью, дороже. Бактерии этим непременно воспользуются

В принципе, эта сторона может использоваться для измельчения сухих продуктов - черствый хлеб в панировочные сухари, мускатный орех или корицу.

Но есть и другая функция у шипастой стороны: ее, наряду с блендерами, можно использовать как это делали еще древние римляне. Правда тогда использовали для измельчения острые камешки, закрепленные в обожженном керамическом основании или естественный абразивный материал - кожу акулы или ската.

И римляне, и наши мамы и бабушки использовали эту сторону для приготовления фруктового и овощного пюре малышам.

Можно с ее помощью получить сок: сначала потереть яблоко, а потом выжать через марлю из полученной массы жидкость.

Это, конечно, не скорость соковижималки - процесс долгий, но, если кухонных гаджетов под рукой нет, а сделать натуральный сок хочется, старая добрая шипастая сторона терки может прийти на помощь.