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23.01.2022  18:16   Евгений Клочко

Слова, которые программируют на счастье и удачу: как они влияют на человека

Слова, которые программируют на счастье и удачу, желательно произносить почаще и хорошенько их запомнить, ведь они – залог радости и успеха. При этом важна вера в собственные силы и положительная установка. В данном случае, как бы странно это ни звучало, работает сила слова.

Слова, которые программируют на счастье и удачу
 
Еще наши предки поняли, что если произносить определенные слова или фразы с силой убежденности и повторять их многократно, они способны повлиять на судьбу произносящего их человека.
 

Как слова, которые программируют на счастье и удачу, помогают в заговорах

Еще древние славяне заметили, что если слишком часто произносить слова или фразы, имеющие отрицательную окраску, сложностей в жизни становится только больше. А вот если пользоваться в своей речи исключительно «положительными» словами, то человек приобретает такую силу, которая помогает ему выходить из самых сложных жизненных ситуаций, что в итоге ведет его к успеху.
 
Слова, которые программируют на счастье и удачу
 
Эти наблюдения нашими мудрыми предками были использованы для повышения эффективности различных заговоров, а сегодня психологи говорят: между тем, что человек говорит и насколько он удачлив, существует определенная связь.
 
Произношение заговора с определенными словами, они откладываются в подсознании человека и заставляют организм реагировать на них особым образом. В итоге человек может в корне изменить свое поведение, что не может не отразиться на его жизни в целом. Это значит только то, что человеку, у которого в жизни сложности возникают одна за другой, следует задуматься о том, какие слова в его лексиконе самые популярные.
 

Какие именно слова помогут запрограммировать свою жизнь на счастье и удачу

Есть десять слов, с которыми не стоит расставаться ни на один день в году. Они действительно избавят от сложностей в жизни и привлекут в нее удачу.
 
 
Слова, которые программируют на счастье и удачу

Удача

Это слово «обожает», когда его произносят. Но настрой произносящего его должен быть обязательно позитивным. То есть «ох, если бы, да кабы, мне улыбнулась удача, как бы было хорошо…» — это не подходит. И совсем другой посыл во Вселенную звучит примерно так: «Я уверен, что сегодня мой день и меня ждет удача!»
 

Счастье

К счастью стремится каждый человек, но люди зачастую просто забывают или вообще не знают, что напоминать себе о своей цели следует ежедневно, не теряя уверенности в том, что в будущем счастье просто неминуемо. Если это слово повторять постоянно, цель будет неуклонно приближаться и в итоге человек действительно обретет счастье.
 

Любовь

Если человек любит прежде всего себя, то и к окружающему миру он будет относиться так же. Эти качества станут залогом его удачи, а ей зачерствевшие люди не импонируют.
 
Не стоит стесняться слов любви в адрес своих близких и даже Вселенной. Ведь как часто случаются моменты, когда остается только удивляться красоте нашего мира, и тогда слова сами рвутся наружу: «Как же он прекрасен и как же я благодарен за открытые передо мной возможности». Такой посыл высшим силам не останется без внимания и ответ обязательно последует, причем самый позитивный.
 
Слова, которые программируют на счастье и удачу
 

Благополучие

Слово «благополучие» на самом деле означает «получать благо». То есть его частое произношение, да еще с подтекстом желания блага кому-либо другому приведет к тому, что произносящий это слово действительно станет достойным подарка Небес и ему улыбнется удача.
 

Благодарность

В этом слове явно читается фраза «дарить благо», а Фортуна никогда не придет к тому, кто готов только получать, ничего не отдавая. Поэтому чего-то достигнув, не следует забывать благодарить за это высшие силы, обстоятельства, человека, оказавшего помощь, пусть даже самую несущественную. И тогда удача обязательно вновь будет благосклонна.
 

Успех

Чтобы задуманное сбылось, не следует забывать о таком слове в своем лексиконе, как «успех». Оно станет своего рода программой на удачу и достижение цели.
 
Слова, которые программируют на счастье и удачу
 

Уверенность

Удачливые люди всегда в себе уверены. Если верить в себя, то и Фортуна не оставит без внимания. И если часто употреблять в своих фразах это слово, то, безусловно, добавится уверенность в себя и в собственные убеждения, а сомнениям места не останется.
 

Доверие

Без доверия к жизни не будет места и удаче. Желая хорошего разрешения того или иного дела, следует почувствовать доверие к жизни. Приступая к важному делу, стоит почаще вспоминать об этом же и произносить соответствующие фразы, которые обязательно помогут в достижении цели.
 

Здоровье

Удачи не будет, если не будет здоровья, как физического, так и морального. Любой негатив, будь то обсуждение недугов или жалоб на самочувствие, только добавит сложностей. Другое дело слово «здоровье», употребляемое в положительном контексте — оно станет причиной всегда хорошего самочувствия.
 
Слова, которые программируют на счастье и удачу
 

Надежда

Она, как известно, умирает последней, и это действительно так. Потому что энергетика этого слова заставляет собраться и продвигаться вперед даже в самой тяжелой ситуации. Повторяя многократно фразу «я надеюсь на лучшее», человек сам программирует себя на то, что будет услышан Вселенной и его надежды оправдаются.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  счастье, успех, удача, харьков
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