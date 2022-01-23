23.01.2022 18:16 Евгений Клочко

Слова, которые программируют на счастье и удачу: как они влияют на человека

Слова, которые программируют на счастье и удачу, желательно произносить почаще и хорошенько их запомнить, ведь они – залог радости и успеха. При этом важна вера в собственные силы и положительная установка. В данном случае, как бы странно это ни звучало, работает сила слова.

Еще наши предки поняли, что если произносить определенные слова или фразы с силой убежденности и повторять их многократно, они способны повлиять на судьбу произносящего их человека.

Как слова, которые программируют на счастье и удачу, помогают в заговорах

Еще древние славяне заметили, что если слишком часто произносить слова или фразы, имеющие отрицательную окраску, сложностей в жизни становится только больше. А вот если пользоваться в своей речи исключительно «положительными» словами, то человек приобретает такую силу, которая помогает ему выходить из самых сложных жизненных ситуаций, что в итоге ведет его к успеху.

Эти наблюдения нашими мудрыми предками были использованы для повышения эффективности различных заговоров, а сегодня психологи говорят: между тем, что человек говорит и насколько он удачлив, существует определенная связь.

Произношение заговора с определенными словами, они откладываются в подсознании человека и заставляют организм реагировать на них особым образом. В итоге человек может в корне изменить свое поведение, что не может не отразиться на его жизни в целом. Это значит только то, что человеку, у которого в жизни сложности возникают одна за другой, следует задуматься о том, какие слова в его лексиконе самые популярные.

Какие именно слова помогут запрограммировать свою жизнь на счастье и удачу

Есть десять слов, с которыми не стоит расставаться ни на один день в году. Они действительно избавят от сложностей в жизни и привлекут в нее удачу.

Удача

Это слово «обожает», когда его произносят. Но настрой произносящего его должен быть обязательно позитивным. То есть «ох, если бы, да кабы, мне улыбнулась удача, как бы было хорошо…» — это не подходит. И совсем другой посыл во Вселенную звучит примерно так: «Я уверен, что сегодня мой день и меня ждет удача!»

Счастье

К счастью стремится каждый человек, но люди зачастую просто забывают или вообще не знают, что напоминать себе о своей цели следует ежедневно, не теряя уверенности в том, что в будущем счастье просто неминуемо. Если это слово повторять постоянно, цель будет неуклонно приближаться и в итоге человек действительно обретет счастье.

Любовь

Если человек любит прежде всего себя, то и к окружающему миру он будет относиться так же. Эти качества станут залогом его удачи, а ей зачерствевшие люди не импонируют.

Не стоит стесняться слов любви в адрес своих близких и даже Вселенной. Ведь как часто случаются моменты, когда остается только удивляться красоте нашего мира, и тогда слова сами рвутся наружу: «Как же он прекрасен и как же я благодарен за открытые передо мной возможности». Такой посыл высшим силам не останется без внимания и ответ обязательно последует, причем самый позитивный.

Благополучие

Слово «благополучие» на самом деле означает «получать благо». То есть его частое произношение, да еще с подтекстом желания блага кому-либо другому приведет к тому, что произносящий это слово действительно станет достойным подарка Небес и ему улыбнется удача.

Благодарность

В этом слове явно читается фраза «дарить благо», а Фортуна никогда не придет к тому, кто готов только получать, ничего не отдавая. Поэтому чего-то достигнув, не следует забывать благодарить за это высшие силы, обстоятельства, человека, оказавшего помощь, пусть даже самую несущественную. И тогда удача обязательно вновь будет благосклонна.

Успех

Чтобы задуманное сбылось, не следует забывать о таком слове в своем лексиконе, как «успех». Оно станет своего рода программой на удачу и достижение цели.

Уверенность

Удачливые люди всегда в себе уверены. Если верить в себя, то и Фортуна не оставит без внимания. И если часто употреблять в своих фразах это слово, то, безусловно, добавится уверенность в себя и в собственные убеждения, а сомнениям места не останется.

Доверие

Без доверия к жизни не будет места и удаче. Желая хорошего разрешения того или иного дела, следует почувствовать доверие к жизни. Приступая к важному делу, стоит почаще вспоминать об этом же и произносить соответствующие фразы, которые обязательно помогут в достижении цели.

Здоровье

Удачи не будет, если не будет здоровья, как физического, так и морального. Любой негатив, будь то обсуждение недугов или жалоб на самочувствие, только добавит сложностей. Другое дело слово «здоровье», употребляемое в положительном контексте — оно станет причиной всегда хорошего самочувствия.

Надежда

Она, как известно, умирает последней, и это действительно так. Потому что энергетика этого слова заставляет собраться и продвигаться вперед даже в самой тяжелой ситуации. Повторяя многократно фразу «я надеюсь на лучшее», человек сам программирует себя на то, что будет услышан Вселенной и его надежды оправдаются.