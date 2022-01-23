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23.01.2022  18:00   Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: пострадавшие дети идут на поправку

Во время визита Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил врачей и медработников, помогающих детям и их родным.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, состояние трехлетних детей, пострадавших в аварии на Окружной дороге, контролируют врачи городских больниц, где дети проходят лечение, а также приглашенные специалисты.
Мальчику оказывают помощь в реанимационном отделении Городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова, а девочке – в детской травматологии Городской клинической больницы №17.
Харьковский городской голова Игорь Терехов вов ремя визита отметил, что дети снабжены всем необходимым – медикаментами и обслуживанием.
 
"Проходят консилиумы врачей. В лечении принимают участие специалисты не только городских, но и областных медучреждений. В будущем детей ждет длительный процесс реабилитации, и для их выздоровления сделают все необходимое», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
 
Главврач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов сообщил, что девочка поступила в больницу с трамвой скелета и переломом обоих бедер. Сейчас она находится на кроватном скелетном подъемнике, не садится, ее состояние – стабильное. Планируемый курс лечения с реабилитацией – 1,5-2 месяца. Главврач отметил, что с ребенком и родственниками общаются психологи. Также семьи оказывают юридическую поддержку.
 
Руководитель медучрежденя отметил, что с подобными травмами дети восстанавливаются. Напоминание о произошедешм будет, врачи приложат все усилия, будут мониторить ситуацию во время взросления ребенка и консультировать.
 
 
"Сейчас девочка общается, есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники. Надеюсь, наши медработники также запомнятся для нее с лучшей стороны», – сообщил Дмитрий Черепов.
 
Бабушка детей Ирина Гордиевская рассказала, что у внучки снизилась температура, она разговаривает, рисует, просит игрушки. Состояние внука – хуже, но он тоже начал разговаривать, и уже сегодня врачи попросили принести ему суп, чтобы ребенок сам мог поесть. Уже после визита, маленького Дениса прооперировали и восстановили ему функцию ноги, которая была на растяжке. По ее словам, попечительство над детьми планирует оформить ее 32-летняя дочь, работающая воспитателем в детском саду.
 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, дети, лечение, окружная
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