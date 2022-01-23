ДТП на Окружной: пострадавшие дети идут на поправку

23.01.2022 18:00 Дмитрий Колоней

Во время визита Харьковский городской голова Игорь Терехов поблагодарил врачей и медработников, помогающих детям и их родным.

Мальчику оказывают помощь в реанимационном отделении Городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова, а девочке – в детской травматологии Городской клинической больницы №17.

Харьковский городской голова Игорь Терехов вов ремя визита отметил, что дети снабжены всем необходимым – медикаментами и обслуживанием.

"Проходят консилиумы врачей. В лечении принимают участие специалисты не только городских, но и областных медучреждений. В будущем детей ждет длительный процесс реабилитации, и для их выздоровления сделают все необходимое», - подчеркнул Игорь Терехов.

Главврач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов сообщил, что девочка поступила в больницу с трамвой скелета и переломом обоих бедер. Сейчас она находится на кроватном скелетном подъемнике, не садится, ее состояние – стабильное. Планируемый курс лечения с реабилитацией – 1,5-2 месяца. Главврач отметил, что с ребенком и родственниками общаются психологи. Также семьи оказывают юридическую поддержку.

Руководитель медучрежденя отметил, что с подобными травмами дети восстанавливаются. Напоминание о произошедешм будет, врачи приложат все усилия, будут мониторить ситуацию во время взросления ребенка и консультировать.

"Сейчас девочка общается, есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники. Надеюсь, наши медработники также запомнятся для нее с лучшей стороны», – сообщил Дмитрий Черепов.

Бабушка детей Ирина Гордиевская рассказала, что у внучки снизилась температура, она разговаривает, рисует, просит игрушки. Состояние внука – хуже, но он тоже начал разговаривать, и уже сегодня врачи попросили принести ему суп, чтобы ребенок сам мог поесть. Уже после визита, маленького Дениса прооперировали и восстановили ему функцию ноги, которая была на растяжке. По ее словам, попечительство над детьми планирует оформить ее 32-летняя дочь, работающая воспитателем в детском саду.