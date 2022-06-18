18.06.2022 17:33

Кровавая расправа и труп в туалете: под Харьковом пойман убийца (фото)

Под Харьковом найдено мертвое тело пропавшего мужчины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 16 июня 2022 года около 21:00 в дежурную часть отделения полиции № 1 Красноградского райотдела правоохранителей от жительницы поселка Сахновщина поступила инфрмация .об исчезновении брата мужа.

В ходерозыска сотрудники полиции установили, что 54-летний мужчина посетил знакомого. В ходе совместного употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. В результате 32-летний злоумышленник забил до смерти знакомого металлическим совком. Тело убитого он бросил в туалет и прикрыл одеялом.

Полицейские задержали злоумышленника с поличным.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Емугрозит до 15 лет за решеткой.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.