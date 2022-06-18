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18.06.2022  17:33   

Кровавая расправа и труп в туалете: под Харьковом пойман убийца (фото)

Под Харьковом найдено мертвое тело пропавшего мужчины.

Криминал Харьковщина: Труп пропавщего мужчины найден под оделом в туалете на Сахновщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 16 июня 2022 года около 21:00 в дежурную часть отделения полиции № 1 Красноградского райотдела правоохранителей от жительницы поселка Сахновщина поступила инфрмация .об исчезновении брата мужа.
 
В ходерозыска сотрудники полиции установили, что 54-летний мужчина посетил знакомого. В ходе совместного употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. В результате 32-летний злоумышленник забил до смерти знакомого металлическим совком. Тело убитого он бросил в туалет и прикрыл одеялом.
Полицейские задержали злоумышленника с поличным.
 
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преднамеренного убийства. Емугрозит до 15 лет за решеткой.
 
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
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