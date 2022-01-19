Искали три дня: в Харькове найден пропавший без вести мужчина на Жигулях (фото)

В Харькове нашли 40-летнего Сергея Баранюка.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", успешно завершился розыск мужчины, 40-летнего Сергея Баранюка с Салтовки. Он был найдены живым в Харькове.
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16 января 2022 года Сергей, мужчина среднего телосложения с русыми с сединой волосами, вышел из своего дома на Салтовке (624 микрорайон) и сев в синий ВАЗ 2109 с госномером АХ 3365 СЕ, отправился на ХТЗ к окружной дороге. С тех пор он пропал.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом найден труп пропавшего без вести мужчины.
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