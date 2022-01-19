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19.01.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Мужчина лежит на дороге в снегу: в Харькове сбили курьера Глово (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Новгородской улице. Здесь легковой автомбиль сбил курьера Глово на мопеде. Мужчина лежит на проезжей части, копы сейчас оказывают ему помощь. 

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ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

ДТП Харьков: Сбит курьер Глово легковым автомобилем на Новгородской улице

Напомним, ранее мы писали о том, как себя чувствуют на данный момент дети,  пострадавшие в ДТП на Окружной.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит курьер глово
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