Мужчина лежит на дороге в снегу: в Харькове сбили курьера Глово (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Новгородской улице. Здесь легковой автомбиль сбил курьера Глово на мопеде. Мужчина лежит на проезжей части, копы сейчас оказывают ему помощь.
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Напомним, ранее мы писали о том, как себя чувствуют на данный момент дети, пострадавшие в ДТП на Окружной.
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Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.
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