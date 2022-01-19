19.01.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Мужчина лежит на дороге в снегу: в Харькове сбили курьера Глово (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Новгородской улице. Здесь легковой автомбиль сбил курьера Глово на мопеде. Мужчина лежит на проезжей части, копы сейчас оказывают ему помощь.

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Напомним, ранее мы писали о том, как себя чувствуют на данный момент дети, пострадавшие в ДТП на Окружной.