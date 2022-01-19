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19.01.2022  20:31   Валерия Кононова

Заказ такси в Харькове: куда чаще всего ездят горожане

Такси стало простым и доступным средством передвижения с появлением онлайн-сервисов и приложений. Куда чаще всего ездили харьковчане в 2021 году – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Заказ такси в Харькове: куда чаще всего ездят горожане
 
Статистику самых популярных направлений в Харькове изданию предоставил онлайн-сервис Bolt, предоставляющий возможность вызова такси по всей Украине, а также в Европе, 24/7. 
 
 
По их данным среди самых популярных направлений оказались, конечно же: ЮЖД, станция метро Площадь Конституции, ТЦ Аве Плаза, Исторический музей, ГУМ, ТРЦ Никольский, международный аэропорт, площадь Свободы и прилегающие к ней заведения. В центре также популярностью пользуются парк Горького, ТЦ Паладиум, дом Саламандра, станция метро Гагарина. А вот те, кто не направлялись в центр, чаще всего ехали к таким адресам: ТРЦ Караван/Дафи/Французский бульвар, станция метро Холодная гора, Рост Холодногорский, станция метро Академика Павлова, ТРК Украина, Радмир Экспохол.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на еще на один маршрут Харькова вышли муниципальные автобусы
 
Тэги:  такси, популярные маршруты, харьков
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