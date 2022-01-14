Когда в такси Харькова появятся кассовые аппараты: законопроект

В январе 2022 года Верховная Рада может зарегистрировать законопроект о введении кассовых аппаратов для служб такси.
Соответствующий законопроект согласовывается с Министерством инфраструктуры, заявил в интервью «Украинским новостям» глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает РЕДПОСТ.
«Я верил, что законопроект будет внесен осенью, не получилось. Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился», – рассказал нардеп «Слуги народа».
При этом Гетманцев подчеркнул, что действующий парламент уже выполнил программу минимум по законам, наводящим порядок в налогообложении. «Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиоффшорный закон, налог на Google, реформа налоговой ответственности в 1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет», – завил он.
Напомним, что 24 июня 2015 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Этим законом вводится применение регистраторов расчетных операций при предоставлении услуг по перевозке пассажиров и багажа на такси.
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