14.01.2022 13:21 Рита Парфенова

Когда в такси Харькова появятся кассовые аппараты: законопроект

В январе 2022 года Верховная Рада может зарегистрировать законопроект о введении кассовых аппаратов для служб такси.

Соответствующий законопроект согласовывается с Министерством инфраструктуры, заявил в интервью «Украинским новостям» глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает РЕДПОСТ.



«Я верил, что законопроект будет внесен осенью, не получилось. Думаю, что уже в январе мы его увидим. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился», – рассказал нардеп «Слуги народа».



При этом Гетманцев подчеркнул, что действующий парламент уже выполнил программу минимум по законам, наводящим порядок в налогообложении. «Мы приняли законы, которые ввели РРО, антиоффшорный закон, налог на Google, реформа налоговой ответственности в 1210, налоговый закон №5600, мы убрали все коррупционные льготы. Все. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет», – завил он.



Напомним, что 24 июня 2015 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг». Этим законом вводится применение регистраторов расчетных операций при предоставлении услуг по перевозке пассажиров и багажа на такси.