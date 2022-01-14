14.01.2022 13:30 Виталий Хиневич

Травмоопасный период: какую медпомощь украинцы могут получить бесплатно

Эксперты рекомендуют обращаться к медицинским специалистам, которые окажут необходимую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что если человек получил травмы, после которых выявлен болевой симптом, деформация части тела, головные боли и нарушена координация, необходимо обратить по номеру «103».

Диспетчер проконсультирует гражданина и предоставит информацию касательно первой медицинской помощи, а также укажет адрес ближайшего медицинского учреждения, где есть травмпункт.

Если пациент находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно обратиться в больницу, диспетчер направит экипаж скорой помощи для оказания медицинских услуг.

В это же время отмечается, что бригада медиков может направить больного в медицинское учреждение, где его проконсультируют врачи, проведут бесплатную диагностику. В частности рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные исследования.

Также пациенту может быть предоставлена услуга узкого медицинского специалиста, например хирурга. Медицинский специалист после детального осмотра направит больного либо на стационарное лечение либо даст рекомендации касательно дальнейших действий гражданина.

Если человек с травмой нуждается в госпитализации, то пребывание в стационаре и питание также должны быть бесплатным для пациентов.

Кроме этого, медучреждения, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины, должны предоставить пациенту следующие бесплатные медицинский услуги:

инструментальные и лабораторные исследования;

медицинскую помощь для облегчения, снятия или устранения симптомов и проявлений травматического повреждения;

обезболивание и медикаментозную терапию;

хирургические операции по обеспечению анестезии;

послеоперационный мониторинг, обезболивание и последующую медикаментозную терапию;

круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

реабилитацию в остром периоде.

Напомним, ранее харьковские медики спасли роженицу и ее ребенка от смерти.