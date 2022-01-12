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12.01.2022  16:20   Виталий Хиневич

Харьковские медики спасли роженицу и ее ребенка от смерти

Медики бригад скорой помощи оказали оперативную медицинскую помощь.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Сообщается, что 12 января около 01:48 по номеру «103» поступила информация о родовой деятельности у женщины.
 
Прибывшие по указанному адресу медики начали предоставлять акушерскую помощь 33-летней гражданке Нигерии. Из-за неправильного размещения плода роды проходили с осложнениями.
 
Однако бригада медиков скорой помощи ЕМД 108 в составе фельдшера Олега Шеремета и водителя Алексея Севостьянова смогла оказать квалифицированную помощь.
 
Около 02:15 женщина родила мальчика весом 2,7 килограмм. К сожалению, сердце маленького ребенка не выдержало тяжелого процесса родов и остановилось. Роженица также нуждалась в предоставлении экстренной медицинской помощи. 
 
 
К спасению новорожденного присоединилась еще одна бригада скорой помощи ЕМД 205 в составе врача Натальи Мащенко, фельдшера Олега Лучника и водителя Сергея Кандалы.
 
Медики скорой помощи Харькова
 
На первой минуте жизни состояние мальчика по шкале «Апгар» оценивалось в 0 баллов. Благодаря проведению реанимационных мероприятий, на 5 минуте жизни - 5 баллов, и уже через несколько минут после восстановления сердечно-легочной деятельности состояние мальчика оценивалось уже в 7-8 баллов по шкале «Апгар». 
 
Позже, после проведения медицинского осмотра и оказания медицинской помощи, женщину и ее новорожденного сына госпитализировали.
 
Напомним, ранее на Харьковщине медики спасли мужчину, у которого остановилось сердце в связи с имеющейся ишемией.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медицинская помощь, происшествие, харьков
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