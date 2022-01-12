12.01.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Обокрали на сотни тысяч: в Харькове поймали банду воров (фото)

Полицейские Харькова задержали "джентльменов удачи" в машине, забитой украденными вещами.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты Нацполиции Прокуратуры 11 января 2022 года стражи порядка задержали троих серийных воров - мужчин в возрасте 29 и 30 лет.

Во время осмотра автомобиля злоумышленников были найдены похищенные вещи потерпевших. Правонарушители "специализировались" на гаражах, успев обворовать, как минимум, пять. Они разбирали кирпичную стену и выносили ценные вещи и оборудование людей. Кражи происходили на протяжении всего 2021 года. Добычей воров стали автозапчасти, электросамокат, номерной знак для автомобиля, бытовая техника.

Всего шайка украла у харьковчан на 280 тысяч гривен.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в краже. Если их вина будет доказана, им светит тюремный срок от трех до шести лет.

Следствием устанавливается причастность злоумышленников к совершению других краж на территории Харькова. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о поимке в Харькове серийного вора, взломавшего банковский терминал

Источник: ГУ Нацполиции, Прокуратура

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