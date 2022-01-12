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12.01.2022  15:35   Виталий Хиневич

Участник смертельного ДТП на окружной Харькова 3 раза попадался за езду в нетрезвом виде - нардеп

Водитель автомобиля марки "Kia" неоднократно был замечен за управлением транспортным средством в стадии алкогольного опьянения.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в «Facebook» Александра Бакумова.
 
Отмечается, что водитель автомобиля "Kia", который выехал на встречную полосу движения и спровоцировал смертельное ДТП в Харькове на окружной, имел три административных протокола за пьяное вождение. 
 
«Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье КУоАП — управление в состоянии алкогольного опьянения»,- отметил Бакумов.
 
 
Кроме этого, как сообщает народный депутат Украины, ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом. 
 
«Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один!»,- акцентировал внимание нардеп.
 
Напомним, в результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Источник:   Александр Бакумов
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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