12.01.2022 15:35 Виталий Хиневич

Участник смертельного ДТП на окружной Харькова 3 раза попадался за езду в нетрезвом виде - нардеп

Водитель автомобиля марки "Kia" неоднократно был замечен за управлением транспортным средством в стадии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в «Facebook» Александра Бакумова.

Отмечается, что водитель автомобиля "Kia", который выехал на встречную полосу движения и спровоцировал смертельное ДТП в Харькове на окружной, имел три административных протокола за пьяное вождение.

«Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье КУоАП — управление в состоянии алкогольного опьянения»,- отметил Бакумов.

Кроме этого, как сообщает народный депутат Украины, ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом.

«Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Ни один!»,- акцентировал внимание нардеп.

Напомним, в результате столкновения погибли 3 человека : водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.