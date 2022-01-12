12.01.2022 14:45 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на окружной в Харькове: стало известно о состоянии здоровья детей

В результате ДТП три человека погибли, а двое малолетних детей доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

По словам заместителя главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого, дети находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

В частности, у мальчика диагностирован перелом основания черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки, которая также пострадала в ДТП, диагностирован перелом обоих бедер.

Ориентировочный возраст детей, которые пострадали в ДТП, 2-3 года.

Напомним, в результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.