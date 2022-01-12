Смертельное ДТП на окружной в Харькове: стало известно о состоянии здоровья детей

В результате ДТП три человека погибли, а двое малолетних детей доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.
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Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харьков, как и во всю Украину, пришли морозы. После -7...-9 ночных, столбики термометра опустятся еще на пару градусов. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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