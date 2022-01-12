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12.01.2022  14:45   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на окружной в Харькове: стало известно о состоянии здоровья детей

В результате ДТП три человека погибли, а двое малолетних детей доставлены в больницу скорой и неотложной помощи.

ДТП
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
По словам заместителя главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого, дети находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. 
 
В частности, у мальчика диагностирован перелом основания черепа, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и перелом бедра. У девочки, которая также пострадала в ДТП, диагностирован перелом обоих бедер.
 
Ориентировочный возраст детей, которые пострадали в ДТП, 2-3 года.
 
Напомним, в результате столкновения погибли 3 человека: водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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