Под Харьковом сгорел автомобиль

Пожар произошел в поселке Старый Мерчик Богодуховского района.
Около полудня 11 января на улице Мира в Старом Мерчике горел легковой автомобиль «ЗАЗ Славута», передает РЕДПОСТ. Машина была припаркована возле жилого дома.
Когда пожарное отделение 59-й ГПСЧ прибыло на место пожара, горел салон легковой машины на площади 2 кв.м.
В 12.25 пожар локализовали и в 12.49 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Напомним, после полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9 в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4. Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.
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