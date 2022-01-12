12.01.2022 14:36 Рита Парфенова

Под Харьковом сгорел автомобиль

Пожар произошел в поселке Старый Мерчик Богодуховского района.

Около полудня 11 января на улице Мира в Старом Мерчике горел легковой автомобиль «ЗАЗ Славута», передает РЕДПОСТ. Машина была припаркована возле жилого дома.



Когда пожарное отделение 59-й ГПСЧ прибыло на место пожара, горел салон легковой машины на площади 2 кв.м.



В 12.25 пожар локализовали и в 12.49 полностью ликвидировали. Причина возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Напомним, после полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9 в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4. Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.