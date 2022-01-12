12.01.2022 14:20 Виталий Хиневич

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания

12 января Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на некоторые продукты питания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Сообщается, что в Украине будут действовать ценовые ограничения на определенную группу товаров. Таким образом, правительство утвердило максимальную торговую наценку в размере 10% от оптово-розничной цены на период действия карантина.

Данное нововведение объясняется тем, что цены на продукты питания выросли на 12-23% из-за подорожания природного газа.

Госрегулирование цен будет распространяться на следующие продукты питания:

хлеб пшенично-ржаной;

гречневая крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макароны отечественного производства;

молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);

масло подсолнечное;

яйца куриные категории С1;

тушка птицы (курицы);

масло сливочное.

Под государственный мониторинг цен будет попадать подсолнечное масло и хлебобулочное изделие-батон.

Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.