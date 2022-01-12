12.01.2022 14:20 Виталий Хиневич
В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания
12 января Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на некоторые продукты питания.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Вести».
Сообщается, что в Украине будут действовать ценовые ограничения на определенную группу товаров. Таким образом, правительство утвердило максимальную торговую наценку в размере 10% от оптово-розничной цены на период действия карантина.
Данное нововведение объясняется тем, что цены на продукты питания выросли на 12-23% из-за подорожания природного газа.
Госрегулирование цен будет распространяться на следующие продукты питания:
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хлеб пшенично-ржаной;
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гречневая крупа;
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сахар-песок;
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пшеничная мука высшего сорта;
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макароны отечественного производства;
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молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
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масло подсолнечное;
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яйца куриные категории С1;
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тушка птицы (курицы);
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масло сливочное.
Под государственный мониторинг цен будет попадать подсолнечное масло и хлебобулочное изделие-батон.
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ
на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
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