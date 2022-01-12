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12.01.2022  14:20   Виталий Хиневич

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания

12 января Кабмин принял решение о государственном регулировании цен на некоторые продукты питания.

Цены на продукты питания
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Сообщается, что в Украине будут действовать ценовые ограничения на определенную группу товаров. Таким образом, правительство утвердило максимальную торговую наценку в размере 10% от оптово-розничной цены на период действия карантина.
 
Данное нововведение объясняется тем, что цены на продукты питания выросли на 12-23% из-за подорожания природного газа. 
 
Госрегулирование цен будет распространяться на следующие продукты питания:
 
  • хлеб пшенично-ржаной;
  • гречневая крупа;
  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта; 
  • макароны отечественного производства;
  • молоко пастеризованное жирностью 2.5% (в пленке);
  • масло подсолнечное;
  • яйца куриные категории С1;
  • тушка птицы (курицы); 
  • масло сливочное.
Под государственный мониторинг цен будет попадать подсолнечное масло и хлебобулочное изделие-батон. 
 
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  экономика, цены, харьков
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