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12.01.2022  14:04   Евгений Клочко

В Харькове на мороз выбросили 2 коробки со щенками

В КП "Центр обращения с животными" на днях привезли две большие коробки с необычным содержимым. В них оказались маленькие беззащитные щенки.

На мороз выбросили коробки с щенками в Харькове
 
Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных. Они рассказали, что первую коробку привез таксист. Он нашел шумную коробку на одной из детским площадок в районе поселка Жуковского. Место для такого расположения коробки, очевидно, было выбрано неспроста, так как в людном месте было больше шансов на то, чтобы коробку заметили и спасли маленьких песиков.
 
На мороз выбросили коробки с щенками в Харькове
 
Вторую коробку буквально сразу же привезли сотрудника патрульной полиции. Они сообщили, что коробку без опознавательных знаков заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек. Они позвонили в полицию и сообщили о находке. Правоохранители, проверив содержимое ящика, сразу же приняли решение транспортировать малышей в приют.
 
На мороз выбросили коробки с щенками в Харькове
 
"Посадить щенков в коробку и выставить на мороз - это не спасение, а жестокое обращение с животными. Если вы не хотите иметь проблем с нежелательным потомством – стерилизуйте своих любимцев!", - заявили в коммунальном предприятии.
 
Напомним, 11 января в районе железнодорожной станции "Основа" прохожие обнаружили связанные за лапы трупы собаки и кошек. Правоохранители открыли уголовное производство по данному происшествию.
 
Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  щенки, приют, харьков
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