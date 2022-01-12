12.01.2022 14:04 Евгений Клочко

В Харькове на мороз выбросили 2 коробки со щенками

В КП "Центр обращения с животными" на днях привезли две большие коробки с необычным содержимым. В них оказались маленькие беззащитные щенки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных. Они рассказали, что первую коробку привез таксист. Он нашел шумную коробку на одной из детским площадок в районе поселка Жуковского. Место для такого расположения коробки, очевидно, было выбрано неспроста, так как в людном месте было больше шансов на то, чтобы коробку заметили и спасли маленьких песиков.

Вторую коробку буквально сразу же привезли сотрудника патрульной полиции. Они сообщили, что коробку без опознавательных знаков заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек. Они позвонили в полицию и сообщили о находке. Правоохранители, проверив содержимое ящика, сразу же приняли решение транспортировать малышей в приют.

"Посадить щенков в коробку и выставить на мороз - это не спасение, а жестокое обращение с животными. Если вы не хотите иметь проблем с нежелательным потомством – стерилизуйте своих любимцев!", - заявили в коммунальном предприятии.