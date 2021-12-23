23.12.2021 13:20 Рита Парфенова

Ночью сгорел автомобиль в спальном районе Харькова (видео)

Причина возникновения пожара в припаркованном авто устанавливается.

После полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9 в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.



Вызов спасателям поступил в 00:20, на тушение выезжали два дежурных отделения Службы спасения на автоцистернах.



На месте сотрудники ГСЧС загасили моторный отсек автомобиля на площади в один квадратный метр. Вся «пожароспасательная» операция заняла 25 минут.



Устанавливаются причины возгорания автомобиля.







Напомним, ранее сотрудники ГСЧС загасили пожар, возникший в движущемся легковом автомобиле. На Лозовеньковском проспекте у автомобиля Chevrolet Laccetti на ходу загорелся моторный отсек.