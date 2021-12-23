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23.12.2021  13:20   Рита Парфенова

Ночью сгорел автомобиль в спальном районе Харькова (видео)

Причина возникновения пожара в припаркованном авто устанавливается.

Пожар Харьков: на улице Родниковой сгорел автомобиль Ауди. Новости Харькова

После полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9  в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.

Вызов спасателям поступил в 00:20, на тушение выезжали два дежурных отделения Службы спасения на автоцистернах.

На месте сотрудники ГСЧС загасили моторный отсек автомобиля на площади в один квадратный метр. Вся «пожароспасательная» операция заняла 25 минут.

Устанавливаются причины возгорания автомобиля.



Напомним, ранее сотрудники ГСЧС загасили пожар, возникший в движущемся легковом автомобиле. На Лозовеньковском проспекте у автомобиля Chevrolet Laccetti на ходу загорелся моторный отсек.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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