Ночью сгорел автомобиль в спальном районе Харькова (видео)

Причина возникновения пожара в припаркованном авто устанавливается.
После полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9 в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.
Вызов спасателям поступил в 00:20, на тушение выезжали два дежурных отделения Службы спасения на автоцистернах.
На месте сотрудники ГСЧС загасили моторный отсек автомобиля на площади в один квадратный метр. Вся «пожароспасательная» операция заняла 25 минут.
Устанавливаются причины возгорания автомобиля.
Напомним, ранее сотрудники ГСЧС загасили пожар, возникший в движущемся легковом автомобиле. На Лозовеньковском проспекте у автомобиля Chevrolet Laccetti на ходу загорелся моторный отсек.
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