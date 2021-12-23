23.12.2021 13:35 Евгений Клочко

Харьковские центры админуслуг будут работать по новому графику: что известно

Центр предоставления административных услуг города Харькова (ЦПАУ) и его территориальные подразделения в период новогодних и рождественских праздников будет работать по новому графику.



РЕДПОСТ

праздничные дни утвержден следующий график работы: Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ЦПАУ, вутвержден следующий график работы:

Рабочие дни:

24 декабря, с 9:00 до 15:45;

31 декабря, с 9:00 до 15:45;

6 января Центр предоставления административных услуг города Харькова (Гимназическая набережная, 26), Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) и Центр предоставления административных услуг в сфере недвижимости (пл. Павловская, 4) будут работать с 9:00 до 19:00.

Территориальные подразделения ЦПАУ будут работать с 9:00 до 17:00.

Установлены такие выходные дни:

25, 26, 27 декабря 2021 года, а также 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января 2022 года.

Напомним, посетители территориальных и Регионального центра предоставления административных услуг Харькова могут повлиять на качество обслуживания . Для этого достаточно посетить центр админуслуг по какому-либо вопросу, а затем отразить свои впечатления в анкете.