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23.12.2021  13:35   Евгений Клочко

Харьковские центры админуслуг будут работать по новому графику: что известно

Центр предоставления административных услуг города Харькова (ЦПАУ) и его территориальные подразделения в период новогодних и рождественских праздников будет работать по новому графику.


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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ЦПАУ, в праздничные дни утвержден следующий график работы:
 
Рабочие дни:
 
24 декабря, с 9:00 до 15:45;
 
31 декабря, с 9:00 до 15:45;
 
6 января Центр предоставления административных услуг города Харькова (Гимназическая набережная, 26), Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) и Центр предоставления административных услуг в сфере недвижимости (пл. Павловская, 4) будут работать с 9:00 до 19:00.
 
 
Территориальные подразделения ЦПАУ будут работать с 9:00 до 17:00.
 
Установлены такие выходные дни:
 
25, 26, 27 декабря 2021 года, а также 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января 2022 года.
 
Напомним, посетители территориальных и Регионального центра предоставления административных услуг Харькова могут повлиять на качество обслуживания. Для этого достаточно посетить центр админуслуг по какому-либо вопросу, а затем отразить свои впечатления  в анкете.
 
Источник:   ЦПАУ
 Тэги:  цпау, админцентр, харьков, график работы
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