23.12.2021 13:50 Виталий Хиневич

Воинский учет женщин в Украине: стали известны новые подробности

Новый закон Министерства обороны Украины обязал женщин сотен профессии становится на воинский учет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Отмечается, что теперь представительницы прекрасного пола до 60 лет обязаны стать на воинский учет. Согласно новому расширенному списку, в него попали около ста профессий различного направления и квалификаций.

Для тех, кто проигнорирует данные нормы закона, предусмотрены штрафы. Если руководство предприятия не выполнит указанные требования, ему может грозить штраф от 5100 до 8500 тысяч гривен. Также штрафовать будут и работниц предприятия, которые уклонились от воинского учета. Сумма штрафа будет составлять от 850 до 1710 гривен.

Как отмечает издание, к нововведению готовились к весне 2022 года, но из-за тревожной информации о нападении России на Украину закон вступил в силу раньше срока.В ведомстве также не указаны сроки, в которые женщины должны стать на воинский учет, куда обращаться и какой алгоритм действий.

В Минобороне допускают и электронную версию воинского учета, скорее всего это будет возможным через приложение «Дія».

В это же время указывается на закон, который в апреле текущего года подписал Зеленский. Согласно закона, призыв на воинскую службу резервистов возможен без мобилизации в особый период. Речь идет о заключении контрактов с военнообязанными, которые имеют боевой опыт. В 2020 году президент Украины заявил о мобилизации женщин наравне с мужчинами в случае войны с Россией.

В свою очередь в 2018 году народные депутаты уравняли в правах женщин и мужчин, которые проходят службу в армии. Закон был подписан Петром Порошенко.

Украинские женщины могут в добровольном порядке проходить воинскую службу по контракту и быть призванными на нее.

Еще в 2018 году для такой категории граждан, закон предусматривал обязательства в виде выполнения воинского долга и соблюдения воинского учета. Теперь с изменениями в 2021 году эта норма стала обязательной для многих женщин.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.