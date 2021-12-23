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23.12.2021  13:50   Виталий Хиневич

Воинский учет женщин в Украине: стали известны новые подробности

Новый закон Министерства обороны Украины обязал женщин сотен профессии становится на воинский учет.

Женщины в Украинской армии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что теперь представительницы прекрасного пола до 60 лет обязаны стать на воинский учет. Согласно новому расширенному списку, в него попали около ста профессий различного направления и квалификаций.
 
Для тех, кто проигнорирует данные нормы закона, предусмотрены штрафы. Если руководство предприятия не выполнит указанные требования, ему может грозить штраф от 5100 до 8500 тысяч гривен. Также штрафовать будут и работниц предприятия, которые уклонились от воинского учета. Сумма штрафа будет составлять от 850 до 1710 гривен.
 
Как отмечает издание, к нововведению готовились к весне 2022 года, но из-за тревожной информации о нападении России на Украину закон вступил в силу раньше срока.В ведомстве также не указаны сроки, в которые женщины должны стать на воинский учет, куда обращаться и какой алгоритм действий.
 
В Минобороне допускают и электронную версию воинского учета, скорее всего это будет возможным через приложение «Дія». 
 
В это же время указывается на закон, который в апреле текущего года подписал Зеленский. Согласно закона, призыв на воинскую службу резервистов возможен без мобилизации в особый период. Речь идет о заключении контрактов с военнообязанными, которые имеют боевой опыт. В 2020 году президент Украины заявил о мобилизации женщин наравне с мужчинами в случае войны с Россией.
В свою очередь в 2018 году народные депутаты уравняли в правах женщин и мужчин, которые проходят службу в армии. Закон был подписан Петром Порошенко.
 
Украинские женщины могут в добровольном порядке проходить воинскую службу по контракту и быть призванными на нее.
 
Еще в 2018 году для такой категории граждан, закон предусматривал обязательства в виде выполнения воинского долга и соблюдения воинского учета. Теперь с изменениями в 2021 году эта норма стала обязательной для многих женщин.
 
Напомним, ранее Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  воинский учет, женщины, харьков
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