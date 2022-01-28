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28.01.2022  14:35   Виталий Хиневич

Планируют пересмотреть закон: в Миноброны намерены изменить воинский учет женщин

Глава оборонного ведомства рассказал журналистам, что список военнообязанных женщин значительно сокращен.

Воинский учет женщин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
Сообщается, что министр обороны Алексей Резников заявил, что женщин не будут штрафовать, если они вовремя не станут на воинский учет. 
 
 
Кроме этого, список профессий, которые ранее были внесены под обязательный воинский учет, пересмотрели в сторону сокращения. Сейчас новый список находится на рассмотрении в ведомстве.
 
Напомним, новый закон Министерства обороны Украины обязал женщин сотен профессии становится на воинский учет
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  воинский учет, харьков
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