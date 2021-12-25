25.12.2021 18:04 Рита Парфенова

Воинский учет и дети: что будет с матерями во время войны

Женщины с малолетними детьми все равно должны становиться на воинский учет.

Об этом сообщили на пресс-конференции в Командовании Сухопутных войск, передает РЕДПОСТ.

Однако в Вооруженных силах рассказали об определенных нюансах в случае объявления военного положения.



Отмечается, что на воинский учет обязаны становиться женщины с малолетними детьми, специальность которых входит в перечень Минобороны, однако в случае объявления в Украине военного положения призыв их не будет касаться.



«Если женщина имеет детей несовершеннолетних, однозначно она... будет военнообязанной. Поймите, военнообязанный и военнослужащий - это очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на воинском учете, потому что специальность, по которой она работает, может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации. Но никто никуда призывать ее не собирается - это совсем разные вещи”, - заявил полковник Валерий Куценко.

Напомним, в Украине принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность либо профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Министерства обороны Украины, должны стать на воинский учет при отсутствии медицинских противопоказаний к нему.