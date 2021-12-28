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28.12.2021  14:56   

Воинский учет для женщин: в Минобороны отреагировали на петицию

Петиция об отмене приказа о воинском учете для женщин является нормальным демократическим процессом.

анна маляр

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявила замминистра обороны Анна Маляр, передает РЕДПОСТ.

Замминистра обороны отметила, что паника в связи в вышедшим приказом безосновательна, поскольку привлечение на воинский учет кардинально не изменит жизнь женщин. Приказ Минобороны о воинском учете призван лишь модернизировать нормы, касающиеся воинского учета женщин. Так, в постановлении Кабмина 1994 года был перечень порядка 40 профессий, представительницы которых подлежали учету. Некоторых профессии из этого списка по словам Маляр, уже не существует, в то же время появились новые и существующий список требовал обновления.

Указ Минобороны №313, по словам Анны Маляр, будет выполняться в течение всего 2022 года, и женщинам не нужно уже завтра идти в территориальные центры комплектования.

Планируется, что Генштаб создаст ряд документов, которые сделают процесс учета понятным, прозрачным и максимально удобным, часть бюрократических процедур переведут в режим онлайн.

«Нужно понять, осмотр врача нельзя сделать онлайн. Но можно подтянуть те справки, которые у человека есть. Мы уже работаем над тем, чтобы упростить ту процедуру, и чтобы там, где можно было электронно подвести другие реестры и передать их в бывшие военкоматы, чтобы все это происходило», — сообщила Анна Маляр.

Напомним, на сайте президента появилась петиция об отмене воинского учета для женщин, которая менее чем за пять суток набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Источник:   ТСН
 Тэги:  воинский учет, харьков
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