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28.12.2021  14:45   Евгений Клочко

Харьковская юракадемия попала в "Книгу Рекордов Украины"

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого установил рекорд Украины.

"Книга Рекордов Украины" зафиксировала рекорд Харьковского юридического университета имени Ярослава Мудрого
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу вуза. Отмечается, что 15 декабря по случаю Международного дня прав человека Университет подготовил и провел уникальное познавательное мероприятие для школьников – командную игру «Что? Где? Когда?».
 
А уже сегодня, 28 декабря, Университет получил диплом, подписанный гендиректором «Книги рекордов Украины» Анны Крысюк, который засвидетельствовал, что Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого провел самую масштабную интеллектуальную онлайн-игру «Что? Где? Когда?», посвященную Международному дню прав человека. Рекорд внесен в категорию «Массовые мероприятия».
 
"Книга Рекордов Украины" зафиксировала рекорд Харьковского юридического университета имени Ярослава Мудрого
 
Официально зафиксированный результат – 273 команды. Общее количество участников – 1426 человек.
 
Справка: Формат игры был взят в спортивной версии «Что? Где? Когда?», но с познавательными вопросами и комментариями ведущего в формате слайдов.
 
Интеллектуальные соревнования проходили 15 декабря в удобном для всех онлайн формате на платформе Zoom, ведь здесь были представлены команды из всех уголков Украины. Из 278 команд и 1456 зарегистрировавшихся участников на поле боя вышли 273 команды – 1426 участников.
 
Источник:   Юракадемия
 Тэги:  юракадемия, рекорд, харьков
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