Харьковская юракадемия попала в "Книгу Рекордов Украины"

28.12.2021 14:45 Евгений Клочко

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого установил рекорд Украины.

А уже сегодня, 28 декабря, Университет получил диплом, подписанный гендиректором «Книги рекордов Украины» Анны Крысюк, который засвидетельствовал, что Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого провел самую масштабную интеллектуальную онлайн-игру «Что? Где? Когда?», посвященную Международному дню прав человека. Рекорд внесен в категорию «Массовые мероприятия».

Официально зафиксированный результат – 273 команды. Общее количество участников – 1426 человек.

Справка: Формат игры был взят в спортивной версии «Что? Где? Когда?», но с познавательными вопросами и комментариями ведущего в формате слайдов.

Интеллектуальные соревнования проходили 15 декабря в удобном для всех онлайн формате на платформе Zoom, ведь здесь были представлены команды из всех уголков Украины. Из 278 команд и 1456 зарегистрировавшихся участников на поле боя вышли 273 команды – 1426 участников.