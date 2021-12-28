28.12.2021 14:45 Евгений Клочко
Харьковская юракадемия попала в "Книгу Рекордов Украины"
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого установил рекорд Украины.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу вуза. Отмечается, что 15 декабря по случаю Международного дня прав человека Университет подготовил и провел уникальное познавательное мероприятие для школьников – командную игру «Что? Где? Когда?».
А уже сегодня, 28 декабря, Университет получил диплом, подписанный гендиректором «Книги рекордов Украины» Анны Крысюк, который засвидетельствовал, что Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого провел самую масштабную интеллектуальную онлайн-игру «Что? Где? Когда?», посвященную Международному дню прав человека. Рекорд внесен в категорию «Массовые мероприятия».
Официально зафиксированный результат – 273 команды. Общее количество участников – 1426 человек.
Справка: Формат игры был взят в спортивной версии «Что? Где? Когда?», но с познавательными вопросами и комментариями ведущего в формате слайдов.
Интеллектуальные соревнования проходили 15 декабря в удобном для всех онлайн формате на платформе Zoom, ведь здесь были представлены команды из всех уголков Украины. Из 278 команд и 1456 зарегистрировавшихся участников на поле боя вышли 273 команды – 1426 участников.
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