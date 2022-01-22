Горит здание харьковского вуза (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - чрезвычайное происшествие. Горит Центральный корпус Юракадемии, пожарные уже работают, огня не видно, но дым - на всю округу. Горит деревянная крыша в корпусе, который во дворе. На месте 15 подразделений пожарных. Ситуация под контролем.
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Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
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