    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Горит здание харьковского вуза (фото)
22.01.2022  10:53   Дмитрий Колоней

Горит здание харьковского вуза (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - чрезвычайное происшествие. Горит Центральный корпус Юракадемии, пожарные уже работают, огня не видно, но дым - на всю округу. Горит деревянная крыша в корпусе, который во дворе. На месте 15 подразделений пожарных. Ситуация под контролем. 

Читайте также: Под Харьковом на пожаре в кухне погибла женщина

Напомним, ранее мы писали о том, что в пожаре под Харковом погибла 45-летняя женщина и ее 9-летняя внучка.

 

 
Тэги:  пожар, горит вуз, харьков, юракадемия
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.01 Криминал и происшествия Под Харьковом на пожаре в кухне погибла женщина 21.01 Криминал и происшествия Под Харьковом на пожаре задохнулся мужчина 20.01 Криминал и происшествия В Харьковской области нашли труп ребенка
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 