22.01.2022 10:53 Дмитрий Колоней

Горит здание харьковского вуза (фото)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - чрезвычайное происшествие. Горит Центральный корпус Юракадемии, пожарные уже работают, огня не видно, но дым - на всю округу. Горит деревянная крыша в корпусе, который во дворе. На месте 15 подразделений пожарных. Ситуация под контролем.

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