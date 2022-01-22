22.01.2022 11:42 Валерия Кононова

Коронавирус и его последствия для донорства крови в Харькове

Для обеспечения Харьковской области кровью и ее продуктами достаточно 150 донаций в день, но показатели сбора могут не доходить и до половины. О дефиците, влиянии пандемии и требованиях к донору – узнавал корреспондент РЕДПОСТ.



Фото из открытых источников

Теперешний дефицит крови в Центре обусловлен не только низким уровнем социальной ответственности, как постоянным фактором, но и новогодними праздниками, питание во время которых не благоволит к донорству, о чем мы писали ранее.

Вопрос питания действительно важен при желании сдать кровь, говорят в ХОЦСК, – "сильно упрощая, мы можем говорить о том что кровеносная система — это способ доставки гормонов, питательных веществ и кислорода к другим органам организма, а также система выведения токсинов и отходов жизнедеятельности, где сосуды и вены — это "магистрали", а кровь это "контейнеры".

Жирная пища увеличивает количество холестерина в крови, алкоголь полностью выводится только через 28 дней после употребления, а сильный стресс способен на порядки увеличить количество кортизола.

Все это донор "отдает" при донации и соответственно эти компоненты способны сильно повлиять на и без того критично ослабленный организм пациента, нуждающегося в переливании крови.

ХОЦСК проводит максимально тщательный анализ донорской крови, однако, 100% результат всегда остается на совести самого донора".

Во времена пандемии невозможно не подумать о влиянии COVID-19, если сильное влияние оказывает даже еда или стресс. Как оказалось, переболев ковидом, кровь сдавать можно, в некотором смысле даже нужно. Среди ряда врачей бытует мнение, что кровь содержащая антитела к коронавирусу положительно влияет на иммунитет пациентов получающих такую кровь.

Но важно помнить, что по нормам, кровь можно сдавать через 14 дней после того, как лечащий врач, после сдачи всех тестов, подтвердил окончательное выздоровление пациента от COVID-19.

Вакцинация и вовсе не препятствие для донорства крови. Сдавать кровь и ее компоненты можно хоть на следующий день после вакцинации. Однако в Центре рекомендуют повременить дней 10 после, – "чтобы избежать негативных последствий для здоровья и самочувствия донора".

Пандемия же, в общем и целом, оказала свое влияние на донорство в городе опосредовано, – "карантинные меры, к примеру, могут усложнить логистику донора и он откажется от визита в центр". Однако сегодня паника по поводу Ковида сбавляет обороты, а потому проблема дефицита находится в другой плоскости. О чем вы сможете прочесть в следующих наших материалах.