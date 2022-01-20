20.01.2022 08:39 Евгений Клочко

Какая группа крови у долгожителей: исследования ученых

Первый из исследователей, кто обратил внимание на то, что кровь делится на группы, был Карл Ландштейнер (1868-1943 гг.), ученый из Австрии. Свое открытие он сделал с приходом XX столетия. С того момента были предложены разные варианты по методу классификации групп крови, но в итоге остановились на системе АВ0.

Символом «0» обозначают кровь первой группы, «А» — второй, «В» — третьей. Четвертую обнаружили чуть позже, потому что это очень редкая группа, и обозначили ее символами «АВ». Помимо этого, кровь может отличаться и по резус-фактору — он может быть как положительным, так и отрицательным.

Что показали исследования японских ученых

В последние годы японские ученые проводили исследования крови с целью выяснить, имеет ли влияние группа на продолжительность жизни человека. Однозначного ответа на этот вопрос пока никто не дал, но есть статистические данные о том, что в зависимости от группы крови, у людей могут развиваться те или иные заболевания.

Людям со второй группой крови чаще диагностируют заболевания, затрагивающие эндокринную систему, диабет, быструю утомляемость. Они чаще остальных страдают от стресса и вирусных заболеваний.

Если у человека третья группа крови, тогда чаще дают о себе знать радикулит, сердечно-сосудистые заболевания.

У людей с четвертой группой крови, как показали исследования, чаще встречается врожденный порок сердца, зато инфекционные заболевания в основном их обходят стороной.

Ученые из Гарварда назвали людей с этой группой крови «мутантами». Она считается самой молодой — ей не более 1 500 лет, и это смесь второй и третьей групп со всеми их положительными и отрицательными качествами.

Люди, у которых группа крови первая, меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других. Именно они, по мнению ученых, и есть долгожители.

Как первая группа крови защищает от коронавируса

Датским специалистам, помимо всего выше сказанного, не так давно удалось установить, что носители группы крови «0» (первая) реже остальных заражаются коронавирусной инфекцией.

Были изучены данные по 473 000 обследуемым и их тесты на коронавирус. Зараженными оказались в основном люди, имеющие вторую, третью и четвертую группы крови.

У людей с группой крови «0» случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией очень редки. Об этом было написано в научном издании Blood Advances. Ученые объясняют этот факт отсутствием в крови первой группы антигенов эритроцитов, а ведь именно через них в организм проникает вирус.