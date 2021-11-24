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24.11.2021  19:35   Анжелика Демидова

«Почетный донор Украины» - кто из харьковчан может получить новую награду

Харьковские доноры получат новые удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор Украины».


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ. ссылаясь на решение, которое сегодня было принято на заседание Кабмина и Министерство здравоохранения. Награду получат люди, которые безвозмездно осуществили донацию.  
 
"Для этого нужно выполнить одно из условий:
  1. сдать крови в суммарном количестве – 40 максимальных допустимых доз
  2. сдать плазму крови в суммарном количестве – 60 максимально допустимых доз
  3. сдать клетки крови – в суммарном количестве 40 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты или лейкоциты)".
Кроме того, сообщают в ведомстве будет создан Национальный реестр доноров крови и ее компонентов, для того, чтобы сделать систему крови более безопасной путем учета данных донора о медицинском осмотре, допуске или отстранении от донации, об осуществлённых донациях и возможных осложнениях, связанных с ней.
 
 
Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество таких донаций, что станет основанием для присвоения статуса "Почетный донор Украины". 
 
Кабмин принял ещё ряд важных решений, в частности:
  • согласованы закупки препаратов от COVID-19 «Молнупиравир» и «PF-07321332/ритонавир» в случае  положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.
  • будет ещё больше "ковидных" больниц обеспечено кислородными станциями, установка которых позволит избежать критического дефицита кислорода благодаря его автономной генерации в случае еще большего одновременного поступления пациентов в медучреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что тяжелобольным украинцам станут доступны инновационные медпрепараты.

 

 

 

Тэги:  почетный донор, награда, харьков, украина
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