24.11.2021 19:35 Анжелика Демидова

«Почетный донор Украины» - кто из харьковчан может получить новую награду

Харьковские доноры получат новые удостоверения и нагрудные знаки «Почетный донор Украины».



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ . ссылаясь на решение, которое сегодня было принято на заседание Кабмина и Министерство здравоохранения. Награду получат люди, которые безвозмездно осуществили донацию.

"Для этого нужно выполнить одно из условий:

сдать крови в суммарном количестве – 40 максимальных допустимых доз сдать плазму крови в суммарном количестве – 60 максимально допустимых доз сдать клетки крови – в суммарном количестве 40 максимально допустимых доз, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты или лейкоциты)".

Кроме того, сообщают в ведомстве будет создан Национальный реестр доноров крови и ее компонентов, для того, чтобы сделать систему крови более безопасной путем учета данных донора о медицинском осмотре, допуске или отстранении от донации, об осуществлённых донациях и возможных осложнениях, связанных с ней.

Реестр позволит в автоматическом режиме подсчитать количество таких донаций, что станет основанием для присвоения статуса "Почетный донор Украины".

Кабмин принял ещё ряд важных решений, в частности:

согласованы закупки препаратов от COVID-19 «Молнупиравир» и «PF-07321332/ритонавир» в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США и ЕС.

будет ещё больше "ковидных" больниц обеспечено кислородными станциями, установка которых позволит избежать критического дефицита кислорода благодаря его автономной генерации в случае еще большего одновременного поступления пациентов в медучреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что тяжелобольным украинцам станут доступны инновационные медпрепараты.