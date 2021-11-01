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01.11.2021  12:50   Виталий Хиневич

Дело чести: на Харьковщине нацгвардейцы стали донорами плазмы

Более тридцати военнослужащих бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана сдали плазму крови в Харьковском областном центре заготовки и переработки плазмы.

Военнослужащие стали донорами плазмы крови
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. 
 
Отмечается, что некоторые военнослужащие стали донорами впервые. Но большинство из них имеет значительный опыт донации, осознавая, что это дело чести каждого гражданина. 
 
 
В целом гвардейские части постоянно сдают плазму крови, осознавая важную роль данного процесса. 
 
Полученный биологический материал, будет направлен на производство препаратов для тяжелобольных людей. 
 
Напомним, ранее в Харьковской городской стоматологической поликлинике №7 прошел День донора.
 
Источник:   Восточное территориальное управление Национальной гвардии Украины.
 Тэги:  харьков, донор
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