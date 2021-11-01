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01.11.2021  12:25   Рита Парфенова

Выборы мэра Харькова: результаты параллельного подсчета голосов

Результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Харькова обнародовала гражданская сеть ОПОРА.


Фото из открытых источников

Как пишет РЕДПОСТ, по данным параллельного подсчета голосов лидирует Игорь Терехов. Он набрал 50,06% голосов. Михаил Добкин набрал 28,21%. Также в пятерку лидеров вошли Александр Скорик с 5,6%, Константин Немичев с 4,45% и Алина Мустафаева с 3,37%.

Таковы результаты, собранные наблюдателями ОПОРЫ на 220 избирательных участках Харькова. Всего в день голосования работало 605 участков.

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Координатор наблюдения Николай Зинченко отметил, что погрешность результатов составляет менее 1%.

Официальный подсчет голосов продолжается. На данный момент районные территориальные избирательные комиссии в Харькове продолжают принимать протоколы с результатами выборов у участковых комиссий. Некоторые районы уже сдают протоколы и бюллетени в Городскую территориальную избирательную комиссию.

Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Тэги:  выборы, игорь терехов, опора, харьков
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