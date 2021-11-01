Выборы мэра Харькова: результаты параллельного подсчета голосов

Результаты параллельного подсчета голосов на выборах мэра Харькова обнародовала гражданская сеть ОПОРА.
Как пишет РЕДПОСТ, по данным параллельного подсчета голосов лидирует Игорь Терехов. Он набрал 50,06% голосов. Михаил Добкин набрал 28,21%. Также в пятерку лидеров вошли Александр Скорик с 5,6%, Константин Немичев с 4,45% и Алина Мустафаева с 3,37%.
Таковы результаты, собранные наблюдателями ОПОРЫ на 220 избирательных участках Харькова. Всего в день голосования работало 605 участков.
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Координатор наблюдения Николай Зинченко отметил, что погрешность результатов составляет менее 1%.
Официальный подсчет голосов продолжается. На данный момент районные территориальные избирательные комиссии в Харькове продолжают принимать протоколы с результатами выборов у участковых комиссий. Некоторые районы уже сдают протоколы и бюллетени в Городскую территориальную избирательную комиссию.
Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.
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