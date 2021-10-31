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31.10.2021  20:15   Рита Парфенова

В Харькове обнародованы первые результаты экзит-полла на выборах мэра

Комитет избирателей Украины обнародовал данные экзит-пола, проведенного возле участков для голосования.


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Как сообщает РЕДПОСТ, в день внеочередных выборов Харьковского городского головы 31 октября 2021 года на выходе из избирательных участков был проведен социологический опрос (экзит-полл), имитирующий процесс голосования.

По результатам экзит-полла на выборах Харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов.

Михаил Добкин набрал 24,5% голосов,  Александр Скорик – 6,7%, Константин Немичев – 5,3%, Алина Мустафаева – 3,4%, Владимир Плетнев – 3,3%, Денис Ярославский – 1,5%. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов

По результатам экзит-полла на выборах Харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов.

Данные экзит-полла основываются на опросе 7490 человек. Исследование проводилось силами социологических центров Нью-Имидж Маркетинг Групп и Хьюман Ресерч, входящих в состав Харьковской социологической сети по заказу Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины.

Тэги:  игорь терехов, выборы, харьков, экзит-полл
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