31.10.2021 20:41 Дмитрий Колоней

Продлен маршрут популярного харьковского электропоезда

С 31 октября 2021 года будет продлено курсирование электропоездов Харьков-Изюм.

Как сообщает РЕДПОСТ , с 31 октября 2021 года продлен маршрут пригородной электрички Харьков-Пассажирский - Изюм - Харьков-Левада.

Поезд теперь отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 01.55, в Изюм прибывет в 05.12. Теперь он будет следовать до станции Святогорск, куда будет приезжать в 05.47. Отбывать в Харьков из Святогорска поезд будет в 06.23. В Изюме будет оказываться в 06.58, а на станцию Харьков-Левада прибывать в 10.37.

Напомним, ранее мы писали о том, что 260-й автобус временно изменит маршрут в понедельник 1 ноября. Изменения будут действовать с 17:00 до 20:30 1 ноября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК Альянс (поселок Липовая Долина).