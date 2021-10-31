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31.10.2021  20:41   Дмитрий Колоней

Продлен маршрут популярного харьковского электропоезда

С 31 октября 2021 года будет продлено курсирование электропоездов Харьков-Изюм.

 
Маршрут харьковского электропоезда продлен до Святогорска. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, с 31 октября 2021 года продлен маршрут пригородной электрички Харьков-Пассажирский - Изюм - Харьков-Левада.
 
 
Поезд теперь отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 01.55, в Изюм прибывет в 05.12. Теперь он будет следовать до станции Святогорск, куда будет приезжать в 05.47. Отбывать в Харьков из Святогорска поезд будет в 06.23. В Изюме будет оказываться в 06.58, а на станцию Харьков-Левада прибывать в 10.37.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 260-й автобус временно изменит маршрут в  понедельник 1 ноября. Изменения будут действовать  с 17:00 до 20:30 1 ноября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК Альянс (поселок Липовая Долина).

 

Тэги:  маршрут, пригородные поезда, харьков, изюм, святогорск
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