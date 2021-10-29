Не ждите, где обычно: в Харькове 260-й автобус на три часа изменит маршрут

29.10.2021 19:55 Дмитрий Колоней

В Харькове направление движения маршрутки изменится вечером в понедельник.

На этот период маршрут автобуса №260 изменится следующим образом: железнодорожная станция «Основа» - ул. Валдайская - ул. Деповская - ул. Южнопроектная - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - пер. Тарасовский - ул. Тарасовская - пер. Старомосковский - ул. Броненосца «Потемкин» - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Южнопроектная - ул. Деповская - ул. Валдайская - железнодорожная станция «Основа».

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча между командами ФК Металлист (Харьков) – ФК Альянс (поселок Липовая Долина).