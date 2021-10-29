Харьковский "Металлист" в трех шагах от выхода в еврокубок (видео)

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников после матча отметил
: "Хорошая, боевая, настоящая кубковая игра. Такие матчи украшают украинский футбол. Наверное, с учетом того, что матч был кубковый, бойцовские качества преобладали, ни одна команда не хотела уступать в борьбе — это самое главное. Мы изучали соперника — солидная команда, уже давно выступает одним составом, много опытных ребят. В принципе, план главного тренера на игру сработал, и удалось достичь приемлемого результата, хотя было очень тяжело. Думаю, заслужили. Достижение — это выход в финал как минимум. А где-то во сне мы, может, мечтаем и выиграть Кубок. Это мечты, это футбол. Команды выходят на поле, соперники хорошие — вы же видели, против нас был дисципинированный коллектив. В первом тайме где-то мы переигрывали, во втором чуть-чуть отдали инициативу «Колосу». Слава богу, что для нас это так закончилось. А так, конечно, есть задание, президент не раз говорил: наша цель — создать боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. Мы хотим подняться не ниже уровня «Металлиста» 2005–2013 годов, когда Александр Владиленович был президентом. Нужно очень много работать.