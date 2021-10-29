Харьковский "Металлист" в трех шагах от выхода в еврокубок (видео)

Теперь в Кубке Украины перерыв до весны 2022 года, когда начнется четвертьфинальная стадия турнира.

Борьбу за трофей вместе с "желто-синими" продолжат "Львов", луганская "Заря", "Александрия", "Динамо", "Шахтер" и "Ворскла". Поединок "ЛНЗ Черкассы" - "Днепр-1" был перенесен из-за эпидемии коронавируса в стане первой команды.

А ближайший матч "желто-синих" в чемпионате — домашний поединок 1 ноября с «Альянсом» из Липовой Долины. Начало игры в 18:30.