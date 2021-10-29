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29.10.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Харьковский "Металлист" в трех шагах от выхода в еврокубок (видео)

Харьковская команда победила "Колос" из Премьер-лиги, войдя в четвертьфинал Кубка Украины.


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковский футбольный клуб "Металлист" все ближе к попаданию на еврокубковые турниры. Еще один шаг к этой цели был сделан после победы над предствителем высшей футбольной лиги Украины - "Колосом". Харьковчане взяли верх над командой из Ковалевки благодаря голу Александра Мизюка на 19 минуте.
 
Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от победного матча с «Колосом»: "Заслуженная победа. Все, наверное, видели происходившее на футбольном поле. 1:0, хотя, реализуй мы свои моменты, особенно в начале первого тайма, могло быть и больше. Но есть этот счет, смотрим вперед и готовимся к следующему матчу."
 
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников после матча отметил: "Хорошая, боевая, настоящая кубковая игра. Такие матчи украшают украинский футбол. Наверное, с учетом того, что матч был кубковый, бойцовские качества преобладали, ни одна команда не хотела уступать в борьбе — это самое главное. Мы изучали соперника — солидная команда, уже давно выступает одним составом, много опытных ребят. В принципе, план главного тренера на игру сработал, и удалось достичь приемлемого результата, хотя было очень тяжело. Думаю, заслужили.  Достижение — это выход в финал как минимум. А где-то во сне мы, может, мечтаем и выиграть Кубок. Это мечты, это футбол. Команды выходят на поле, соперники хорошие — вы же видели, против нас был дисципинированный коллектив. В первом тайме где-то мы переигрывали, во втором чуть-чуть отдали инициативу «Колосу». Слава богу, что для нас это так закончилось. А так, конечно, есть задание, президент не раз говорил: наша цель — создать боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры. Мы хотим подняться не ниже уровня «Металлиста» 2005–2013 годов, когда Александр Владиленович был президентом. Нужно очень много работать.
 
 
Прокомментировал выход команды в восьмерку сильнейших Кубка Украины и капитан «Металлиста» Фарес Балули: "Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде Первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Сегодняшний результат — показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге. Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, «Колос» — опытная команда.
 
Теперь в Кубке Украины перерыв до весны 2022 года, когда начнется четвертьфинальная стадия турнира.
Борьбу за трофей вместе с "желто-синими" продолжат "Львов", луганская "Заря", "Александрия", "Динамо", "Шахтер" и "Ворскла". Поединок "ЛНЗ Черкассы" - "Днепр-1" был перенесен из-за эпидемии коронавируса в стане первой команды.
 
А ближайший матч "желто-синих" в чемпионате — домашний поединок 1 ноября с «Альянсом» из Липовой Долины. Начало игры в 18:30.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове официально открыли Академию футбола «Металлист». На территории спорткомплекса «Металлист» состоялся фестиваль.
 

 

Тэги:  футбол, металлист, харьков, колос, кубок, украина, еврокубок
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