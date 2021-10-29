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29.10.2021  16:30   Евгений Клочко

Комфортно и безопасно: как в Харькове готовят избирательные участки к выборам (фото)

На избирательных участках, которые полноценно начнут работать 31 октября, создают все безопасные условия. Сейчас по всему городу готовятся, чтобы волеизъявление харьковчан прошло максимально комфортно.

Выборы в Харькове
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, харьковские избирательные участки готовятся к проведению голосования за кандидатов на должность городского головы, которое состоится в воскресенье, 31 октября.
 
Члены избирательных комиссий по всему городу в течение дня получают бюллетени и все, что необходимо для организации работы участков. В том числе это и средства индивидуальной защиты, которые выдаются на каждого члена комиссии с учетом, что те будут менять маски каждые два часа.
 
 
На самих участках для голосования уже установлены урны и кабинки. Так, например, в школе №124 в Московском районе оборудовано пять участков, где будут голосовать почти 10 000 горожан. Для них созданы безопасные условия, а при входе каждому будут мерить температуру.
 
Горожан просят соблюдать карантинные правила: иметь при себе маски, придерживаться дистанции и поменьше контактировать друг с другом. А также помнить о том, что процесс голосования совершенно тайный, поэтому в кабинке не стоит делать фотографии, снимать на видео или выходить в стрим. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
 
Ранее РЕДПОСТ уточнял, сколько полицейских будут обеспечивать порядок в Харькове в день выборов.

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Тэги:  выборы, харьков
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