29.10.2021 12:25 Виталий Хиневич

Независимо от карантинной зоны выборы в Харькове состоятся

Карантинная «зональность» не может повлиять на проведение выборов городского головы в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что начиная с сентября текущего года, в стране действует постановление Правительства, которое четко регламентирует, как проходят выборы в «красной» зоне карантина.

«В любом случае, какая бы зона ни была объявлена, – выборы проходят. На это есть соответствующая нормативно-правовая база. И в этом случае – постановление Правительства, которое действует с сентября текущего года.

Она регламентирует, как проходят выборы во время «красной» зоны, то есть сама зональность фактически никак не влияет на возможность проведения или непроведения выборов», - заявил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.

Кроме этого, создаются соответствующие документы, которые будут регламентировать соблюдение карантинных норм и правил на избирательных участках.

Напомним, бюллетени завезены во все районные комиссии, избирательные участки будут охраняться полицейскими до завершения подсчета голосов и вывоза документации из комиссий.