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29.10.2021  12:25   Виталий Хиневич

Независимо от карантинной зоны выборы в Харькове состоятся

Карантинная «зональность» не может повлиять на проведение выборов городского головы в Харькове.

Выборы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной государственной администрации. 
 
Отмечается, что начиная с сентября текущего года, в стране действует постановление Правительства, которое четко регламентирует, как проходят выборы в «красной» зоне карантина. 
 
«В любом случае, какая бы зона ни была объявлена, – выборы проходят. На это есть соответствующая нормативно-правовая база. И в этом случае – постановление Правительства, которое действует с сентября текущего года.
 
 
Она регламентирует, как проходят выборы во время «красной» зоны, то есть сама зональность фактически никак не влияет на возможность проведения или непроведения выборов», - заявил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк.
 
Кроме этого, создаются соответствующие документы, которые будут регламентировать соблюдение карантинных норм и правил на избирательных участках. 
 
Напомним, бюллетени завезены во все районные комиссии, избирательные участки будут охраняться полицейскими до завершения подсчета голосов и вывоза документации из комиссий. 
 
Источник:   Харьковская областная государственная администрация
 Тэги:  выборы, харьков
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